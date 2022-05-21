إظهار نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم عبر موقع الوزارة

بعد مرور عام طويل شهد الكثير من الجدل والقلق والتوتر، ظهرت أخيرا نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، التي كانتتؤرق الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بسبب النظام الجديد الذي طبقته وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى في تاريخ التعليم المصري، سواء كان في تطوير وتحديث المناهج الذي اعتمد بشكل أساسي على فهم الطالب وتنمية مهاراته وقدراته الذهنية، فضلا عن نظام الحفظ والتلقين الذي كان يتم تطبيقه من قبل، أو في نظام التقييم الذي يكون بالألوان وليس بالدرجات، وفي التقرير التالي سوف نوضح لكم أهم التفاصيل.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

أعلنت مديريات التربية والتعليم في محافظات مصر المختلفة عن ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 منذ ساعات قليلة، حيث كان ينتظرها الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في حالة من الترقب و القلق، بعد أن بذل كلاهما مجهود عظيم لاستيعاب ما طرأ على المنهج من تطورات، وبالفعل ذكرت العديد من المصادر أننتيجة الصف الرابع الابتدائي هذا العام جاءت على عكس توقعات الجميع، إذ أنالنتيجة مرضية ونسبة النجاح مرتفعة بشكل ملحوظ، وهو ما يوحي بنجاح المنظومة الجديدة التي طبقتها الوزارة، بالإضافة إلى مراعاة المدارس ولجان الكونترول لظروف الطلاب ومراعاة لحالتهم النفسية بعد تطبيق النظام الجديد.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

لم تتوارى الوزارة عن مساعدة الطلاب وأولياء الأمور، لذلك قامت بتفعيل رابط بوابة نتائج التعليم الترم الثاني 2022، ليتمكنوا من استخراج النتائج بشكل الكتروني بمحرد اعلانها رسمياً، وبالفعل استطاع الألاف من الطلاب من استخراج نتائجهم بكل سهولة من خلال الموقع، وذلك باتباع الخطوات التالية؛