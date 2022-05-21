نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سجل الآن” تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين عبر Tamwin.com.eg رابط إدارة دعم مصر الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين عبر رابط إدارة دعم مصر ومصر الرقمية، وهي مواقع رسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تتيح فرصة تحديث بيانات بطاقة التموين دون جهد من خلال شبكة الإنترنت، ومن خلال الموقع نفسة يمكنكم الاستفادة من العديد من الخدمات علي بطاقات التموين، وسوف نوضح لكم كافة الخدمات عبر موقعنا ثقفني، علاوة على ذلك فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة أرقام للتواصل وتقديم الشكاوي، ومنها الخط الساخن 19959 للتواصل المباشر وتقديم الشكاوي، وبعد إن اصبح موقع دعم مصر متاح للتسجيل رقم المحمول علي الفور الان، سوف نتيح لكم لينك التسجيل علي الموقع خلال لحظات، هذا وقد وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الخط يتوجب إن يكن مسجل لدي واحده من شركات المحمول المعروفة، وأن يكن بإسم رب الأسرة في بطاقة التموين، هذا وقد تم الكشف عن بعض الفئات الاستثنائية، ويمكنكم الاطلاع علي المزيد من التفاصيل من خلال هذا المقال الذي يعرض من خلال موقع ثقفني، ويتم تحديثة بكافة القرارات الجديدة الصادرة من الوزارة.

تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين

منذ انطلاق فاعليات تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين والموقع يشهد ضغط كبير للغاية، حيث إن مستفيدي منظومة الخبز علي بطاقة التموين وصل عددهم نحو 75 مليون مواطن، هذا واستقبل العديد منهم رسالة تحديث بيانات بطاقة التموين، من خلال اضافة رقم الهاتف علي البطاقة، وقد ظهرت الرسالة علي بون صرف الخبز منذ 11 مايو تقريبا، وقد تم مد فترة التسجيل حتي 30/6/2022، علي إن يكن للمواطن الاختيار اما التقديم عبر التوجة الي مكتب التموين، او من خلال موقع دعم مصر تسجيل رقم المحمول، ويتطلب تسجيل الرقم من خلال مكتب التموين تلك الأوراق

رقم رب الاسرة المسجل في شركة المحمول.

صورة بطاقة التموين.

بون صرف الخبز.

صورة البطاقة الشخصية.

دعم مصر تسجيل رقم المحمول 2022

موقع دعم مصر هو موقع إلكتروني تم تفعيلة منذ فترة طويلة، وهو متخصص في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، خاصة الخدمات التموينية المتعلقة بتحديث بيانات بطاقة التموين، وخدمات إضافة المواليد الجديد علي بطاقة التموين، بالإضافة الي استخراج بدل فاقد او تالف، الموقع الإلكتروني معلن رسميا ومعتمد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويقبل طلبات المواطنين بعد الموافقة علي اقرار صحة البيانات، ويستقبل طلبات إضافة رقم الهاتف علي بطاقة التموين خلال تلك الفترة حتي نهاية المدة المعلنة 30 يونيو 2022.

خطوات تسجيل الهاتف علي بطاقة التموين

توجة عبر محرك البحث جوجل الي موقع دعم مصر.

اكتب رقم بطاقة التموين، وهو الرقم المكون من 12 رقم.

إختر إضافة رقم الهاتف علي بطاقة التموين.

سجل الرقم القومي.

أدخل رقم المحمول لرب الاسرة المسجلة باسمة بطاقة التموين.

اخر مستجدات تسجيل رقم الهاتف علي بطاقة التموين

هذا وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل مستمر كيف يسير تسجيل ارقام المحمول علي بطاقة التموين، ونجد انه تم اعلان بعض الحالات الاستثنائية وهي تشمل الافراد غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط محمول، و كذلك اسر السجناء وسوف نوضح لكم كافة المستجدات بشأن البطاقات التموينية من خلال موقعنا.