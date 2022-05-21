كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 25 ألف إصابة و43 وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن "البلاد أبلغت عن 25125 إصابة جديدة بكورونا بما فى ذلك 22 إصابة وافدة من الخارج خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 17 مليونا و914957 إصابة".

وأضافت: "تم تسجيل 43 وفاة بسبب الإصابة بـ(كوفيد-19) ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 23885 وفاة"، مؤكدة أن "عدد المرضى فى الحالات الخطيرة أنخفض بمقدار 23 مريضا عن اليوم السابق من 274 مريضا إلى 251 مريضا".

وكان من المتوقع أن ترفع الحكومة الكورية الجنوبية إلزامية العزل الذاتى لمصابى كورونا اعتبارا من الاثنين المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار هبوط المنحنى الوبائى فى حالات الإصابة.

وأعلنت الحكومة فى وقت سابق، أنها "قررت التمديد لشهر آخر إلزامية العزل الذاتى لمدة تصل إلى 7 أيام لمرضى كورونا حتى يونيو المقبل بسبب مخاوف من ظهور سلالة من المتحورات الأخرى وغيرها".

وأضافت، أنها "تخطط لإعادة تقييم وضع الوباء بعد 4 أسابيع".