العالم اليوم - روسيا تنفذ تهديدها.. وتعاقب فنلندا بأحدث طريقة

انتم الان تتابعون خبر روسيا تنفذ تهديدها.. وتعاقب فنلندا بأحدث طريقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 مايو 2022 08:15 صباحاً - أعلنت شركة تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية إن شركة غازبروم الروسية أوقفت، السبت، صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة، في أحدث تصعيد لنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد مدفوعات الطاقة.

وقالت شركة غازغريد فينلاند في بيان: "واردات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت".

وإيماترا هي نقطة دخول الغاز الروسي إلى فنلندا.

كانت شركة غازوم الفنلندية لبيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة قد قالت، الجمعة، إن غازبروم الروسية نبهت إلى توقف التدفقات اعتبارا من الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش صباح السبت.

وتطالب شركة غازبروم الروسية الدول الأوروبية بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز الروسي بالروبل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا لاجتياحها لأوكرانيا، لكن فنلندا رفضت ذلك.