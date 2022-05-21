نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443 أبشر للتوظيف فتح باب التسجيل والقبول jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443، كشفت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية فتح باب التسجيل والقبول الأمن الدبلوماسي للرجال فقط، علي رتب مختلفة متضمنة ” وكيل رقيب/ عريف/ جندي أول/ جندي” وتأتي تلك الوظائف الشاغرة لحملة شهادة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم والثانوية العامة وما يعادلها، نتعرف من خلال التالي شروط القبول في الأمَن الدبلومَاسي، كما نوفر لك رابط تقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443.

موعد تقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443

بالإضافة إلي ما سبق ذكره فقد تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف الشاغرة للأمَن الدبلومَاسي، إلكترونيًا وذلك عبر بوابة أبشر للتوظيف، علي أن يبدأ تلقي طلبات التقديم من يوم السبت الموافق 12 مايو 2022 والموافق 20 شوال 1443، ويتم غلق بوابة التسجيل والقبول مع نهاية يوم الخميس الموافق 25 شوال 1443 والموافق 26 مايو 2022، وذلك للالتحاق بالوظائف العسكرية الشاغرة برتب مختلفة، مع الالتزام بشروط التسجيل والقبول المعلنة بتلك الوظائف.

رابط تقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443

نوهت وزارة الداخلية السعودية في إعلانها لوظائف الأمن الدبلوماسي أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر بوابة ابشر للتوظيف، حيث يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول من متصفح الانترنت إلي رابط بوابة ابشر للتوظيف.

من القائمة الرئيسية يجب اختيار تبويب الوظائف المتاحة.

قم بالضغط علي وظائف الأمن الدبلوماسي.

قم بفتح ملف التقديم وتدوين البيانات المطلوبة وتحري التدقيق أثناء تدوين البيانات.

بعد التأكد من صحة البيانات قم بالضغط علي طلب تسجيل.

الآن اطبع الاستمارة والاحتفاظ بها لحين الحاجة.

شروط القبول في الأمن الدبلوماسي رجال 1443

لن تختلف شروط تقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443 قليلاً عن أي شروط عسكرية ولكن تختلف حسب المؤهل الدراسي والعمر، ومن ابرز شروط القبول التالي:

يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي، باستثناء من نشأ مع والديهم أثناء خدمة الوطن بالخارج. أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه في جريمة تمس الشرف والأمانة. ألا يكون المرشح قد سبق تعيينه في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدمته في أي من الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية، أو موظفًا في جهة حكومية. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. أن يجتاز المرشح جميع إجراءات القبول المبدئية. يجب أن يكون الطول والوزن طبقاً للأنظمة الطبية. توافر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المطلوبة ، مع ضرورة اعتماد المؤهل العلمي والفني من السلطة المختصة.

نوهت الجهات المختصة انه يتم التسجيل لدورة أمنية وحراسة المنشآت الدبلوماسية الخاصة أولاً، ثم يتم إعلان نتائج القبول المبدئي والتي من خلالها يتم التأهل للأمن الدبلوماسي بالقبول أو بالرفض.

تقديم وظائف الأمَن الدبلومَاسي رجال 1443

وضحت وزارة الداخلية عبر الإعلان الوظيفي للقبول بوظائف الأمن الدبلوماسي الرتب العسكرية المتاحة والتي يتم التسجيل والقبول بها حسب المؤهل الدراسي المدرج لكل رتبة، ويبين الجدول التالي الرتب المتاحة للتوظيف:

من خلال السطور السابقة وضحنا تفاصيل تقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443 والتي تتضمن العديد من الرتب العسكرية، علي ان يتم العمل في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.