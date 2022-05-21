نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الامن الدبلوماسي 1443 مع البدلات كم راتب الامن الدبلوماسي جندي ومختلف الرتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب الامن الدبلوماسي مع البدلات 1443 ، ما زلنا نتابع معكم رصد جميع التفاصيل سلم رواتب الامن الدبلوماسي جندي رقيب وكيل رقيب مع البدلات ، وذلك تزامناً مع إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح تقديم الامن الدبلوماسي رجال 1443 للتعيين بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وفقاَ لما تم توضيحه عن شروط تقديم الامن الدبلوماسي رجال ، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المكزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء تقديم الامن الدبلوماسي رجال 1443.

رواتب الامن الدبلوماسي 1443

رواتب الامن الدبلوماسي مع البدلات 1443 ، هو محض اهتمام وبحث جميع من يرغبون في إتمام عملية التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي للتعيين بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية ، ومن خلال هذه الصفحة نتعرف معكم على تفاصيل كم راتب الامن الدبلوماسي جندي,رقيب, وكيل رقيب ومختلف الرتب مع البدلات والعلاوة السنوية ، فقد يرغب الكثير الآن في معرفة سلم رواتب الامن الدبلوماسي مع البدلات التي تخص الرتب المختلفة.

وفي ذات السياق تم التوضيح خلال إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية شروط تقديم الامن الدبلوماسي ١٤٤٣ للرجال للتعيين بمختلف مناطق المملكة السعودية ، وجاءت شروط التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي رجال كما يلي:

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة. يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية. يُشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. يُشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول. يُشترط أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. يُشترط توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص. يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

سلم رواتب الامن الدبلوماسي

سلم رواتب الامن الدبلوماسي مع البدلات حسب الدرجة ، كم راتب جندي الامن الدبلوماسي بالإضافة إلى توضيح العلاوة السنوية لجميع الرتب.

الدرجة جندي جندي أول رتبة عريف وكيل رقيب رتبة رقيب رقيب أول رئيس

الأولى 3,220 ريال 3,395 ريال 3,765 ريال 4,455 ريال 5,260 ريال 6,180 ريال 7,215 ريال الثانية 3,350 ريال 3,540 ريال 3,940 ريال 4,665 ريال 5,510 ريال 6,480 ريال 7,575 ريال الثالثة 3,480 ريال 3,685 ريال 4,115 ريال 4,875 ريال 5,760 ريال 6,780 ريال 7,935 ريال الرابعة 3,610 ريال 3,830 ريال 4,290 ريال 5,080 ريال 6,010 ريال 7,080 ريال 8,295 ريال الخامسة 3,740 ريال 3,975 ريال 4,465 ريال 5,295 ريال 6,260 ريال 7,380 ريال 8,655 ريال السادسة 3,870 ريال 4,120 ريال 4,640 ريال 5,505 ريال 6,510 ريال 7,680 ريال 9,015 ريال السابعة 4,000 ريال 4,265 ريال 4,815 ريال 5,715 ريال 6,760 ريال 7,980 ريال 9,375 ريال الثامنة 4,130 ريال 4,410 ريال 4,990 ريال 5,925 ريال 7,010 ريال 8,280 ريال 9,735 ريال التاسعة 4,260 ريال 4,555 ريال 5,165 ريال 6,135 ريال 7,260 ريال 8,580 ريال 1,0095 العاشرة 4,390 ريال 4,700 ريال 5,340 ريال 6,345 ريال 7,510 ريال 8,880 ريال 10,455 الحادية عشر 4,520 ريال 4,845 ريال 5,515 ريال 6,555 ريال 7,760 ريال 9,180 ريال 10,815 الثانية عشر 4,650 ريال 4,990 ريال 5,690 ريال 6,765 ريال 8,010 ريال 9,480 ريال 11,175 الثالثة عشر 4,780 ريال 5,135 ريال 6,865 ريال 6,975 ريال 8,260 ريال 9,780 ريال 11,553 الرابعة عشر 4,910 ريال 5,280 ريال 6,040 ريال 7,185 ريال 8,510 ريال 10,80 ريال 11,895 الخامسةعشر 5,040 ريال 5,425 ريال 6,215 ريال 7,395 ريال 8,760 ريال 10,380 12,255

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد تفاصيل سلم رواتب الامن الدبلوماسي مع البدلات ١٤٤٣ جندي والرتب المختلفة بالإضافة إلى شروط تقديم الامن الدبلوماسي رجال 1443 ، وكم راتب جندي الامن الدبلوماسي ، ونتابع معكم تقديم المزيد من التفاصيل لكل ما هو جديد بخصوص سلم رواتب الامن الدبلوماسي.