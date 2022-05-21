ماكرون يعلق على الجريمة العنصرية فى بافالو الأمريكية

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "ذكّر بالتزامه مواصلة مكافحة الكراهية والتطرف العنيف، بما فى ذلك على الإنترنت"، مشيرة فى هذا الإطار إلى "نداء كرايستشيرش" وهو حركة دولية ضد التطرف على الإنترنت، وإلى قانون فى الاتحاد الأوروبى يفرض على المنصات الرئيسية مكافحة المحتوى غير القانونى فى شكل أفضل.
كان رجل أبيض مسلح ببندقية هجومية قتل عشرة أشخاص سود فى سوبرماركت فى بافالو فى "جريمة عنصرية مدفوعة بالحقد" بحسب السلطات.
قبل ارتكاب الجريمة نشر الجانى وثيقة عرف فيها عن نفسه بأنه "فاشي" و"عنصري" و"معاد للسامية" ويؤمن بنظرية "الاستبدال العظيم".
أُطلق "نداء كرايستشيرش" بعد مذبحة خلفت 51 قتيلا داخل مسجدين فى هذه المدينة الواقعة جنوبى نيوزيلندا، نشر منفذها صورا مباشرة لها على الإنترنت وجرى تداولها على نطاق واسع.
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