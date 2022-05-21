العالم اليوم - 9 ساعات.. محامي ترامب أمام لجنة التحقيق في "هجوم الكونغرس"

انتم الان تتابعون خبر 9 ساعات.. محامي ترامب أمام لجنة التحقيق في "هجوم الكونغرس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 مايو 2022 06:21 صباحاً - ذكرت شبكة "سي.إن.إن"، نقلا عن مصدرين، أن رودي جولياني، الذي شغل منصب المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اجتمع لأكثر من تسع ساعات، الجمعة، مع لجنة مجلس النواب، التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال روبرت كوستيلو، محامي جولياني، إن جولياني وهو رئيس بلدية سابق لمدينة نيويورك، رفض في السابق المثول أمام اللجنة ما لم يتم تسجيل شهادته على شريط فيديو.

وقالت اللجنة في ذلك الوقت إن جولياني وافق على إجراء مقابلة مكتوبة. ولم يرد كوستيلو واللجنة على الفور على طلبات للتعليق على تقرير سي.إن.إن، وفق رويترز.

وتحاول اللجنة التحقق من تصرفات ترامب عقب اقتحام الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في يناير من العام الماضي، مما دفع أعضاء الكونغرس ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس إلى الاحتماء.

وكان الكونغرس وقت الهجوم يجتمع للتصديق رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن على الجمهوري ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

وتم استجواب أكثر من 900 شخص، من بينهم العديد من مساعدي ترامب في البيت الأبيض، في إطار تحقيق اللجنة.