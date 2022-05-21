العالم اليوم - دي ماريا يرحل عن صفوف بطل فرنسا نهاية الموسم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 مايو 2022 06:21 صباحاً - أعلن باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أن لاعبه أنخيل دي ماريا، سيرحل عن صفوف الفريق عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وانتقل الجناح البالغ من العمر 34 عاما إلى سان جيرمان من مانشستر يونايتد في عام 2015، وكان لاعبا محوريا على الصعيد الهجومي على مر سنوات، حيث فاز بخمسة ألقاب للدوري وحصل على 18 لقبا إجمالا مع سان جيرمان.

ومع ذلك، فقد أدى انضمام ليونيل ميسي للفريق الصيف الماضي إلى قلة الوقت الذي شارك فيه دي ماريا، حيث خاض مهاجم ريال مدريد السابق 18 مباراة فقط كأساسي في الدوري هذا الموسم.

وأرسل دي ماريا 111 تمريرة حاسمة وهو رقم قياسي على صعيد النادي، بينما سجل 91 هدفا في 294 مباراة.

وسيخوض المهاجم، الذي بات يقترب وفقا للتقارير من التعاقد مع يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان عندما يستضيف ميتز في الدوري الفرنسي السبت.