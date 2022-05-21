أمريكا: نعمل على تزويد أوكرانيا بمدفعية بعيدة المدى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، إن "الحاجة الأساسية التى يواصل الأوكرانيون الإصرار عليها، تتمثل فى الحصول على أنظمة تمكنهم من إطلاق النار لمدى البعيد".

وأضاف: "نحن نعمل على ذلك ونساعدهم فى الحصول على مثل تلك الأنظمة".

وأعاد كيربى إلى الأذهان أن الولايات المتحدة قد سلمت لأوكرانيا العشرات من مدافع هاوتزر من نوع M777، والحلفاء يساعدون كييف بأنظمة المدفعية الخاصة بهم.

وكان مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، صرح فى وقت سابق بأن أوكرانيا تحتاج إلى أنظمة راجمات الصواريخ، لكن الدول الغربية لم توردها بعد.

ومن المتوقع أن يعقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اجتماعا افتراضيا بمشاركة نحو 40 دولة تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لبحث احتياجات الجيش الأوكرانى وسبل دعمه.