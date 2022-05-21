نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجهيز الكبسة بالطريقة السعودية وطرق استخدام الدجاج بدلا من اللحم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكبسة من الأكلات السعودية الشهيرة والتي تقدم بأكثر من طريقة سواء باللحم أو الدجاج أو السمك. واليوم إختارنا لكم تقديم الكبسة السريعة بالدجاج في إناء واحد وبطعم ولا أروع وقدميها مع سلطة الدقوس الحارة لتستمتعي بألذ طعم للكبسة. احتراف تجهيز الكبسة السعودي بالدجاج: تعتبر كبسة الدجاج من احد الأفكار السعودية للتعديل على كبسة اللحم فهيا بنا نتابع طرق تجهيزها من البداية. مقادير تحضير الكبسة السعودي بالدجاج: ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من السمنة.

2 عود من القرفة الخشب.

3 فصوص من الحبهان.

5 ورقات من ورق اللورا.

5 حبات من القرنفل.

نجمة اليانسون.

ليمون مجفف.

فلفل أخضر حار.

بصلة متوسطة مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

دجاجة كاملة.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

2 من الطماطم المقشرة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من الزبيب.

2 كوب من الأرز البسمتي.

ملعقة كبيرة من الزبدة لدهن الدجاج.

نصف كوب من المكسرات للتزين.

كزبرة خضراء. طريقة تحضير الكبسة السعودي بالدجاج: في إناء على النار نضيف الزيت والسمن ونضيف إليهم ورق اللورا والقرفة والليمون المجفف والقرنفل والحبهان ونجمة يانسون وفلفل أخضر حار ونقلبهم جيدا. نضيف البصل الشرائح ونقلبه جيدا ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب جيدا حتى يذبل البصل قليلا. نقوم بإضافة الكارى والكركم والبابريكا والكزبرة الجافة والسبع بهارات ونقلب جيدا. نضيف الدجاجة بعد قسمها إلى نصفين ونضيف الملح ويتم تشويح الدجاجة جيدا. ثم صلصة الطماطم والطماطم المقطعة قطع صغيرة ونقلب جيدا. ثم نضيف الزبيب وننغطي الإناء ونتركه على نار هادئة لمدة ربع ساعة. ثم نضيف ماء ساخن حتى يغطي الدجاج ونتركه يغلي للنضج لمدة 30 دقيقة. نقوم بإزالة الدجاج في صينية ثم نزيل من الإناء البهارات الصحيحة مثل القرفة وقرنفل والليمون المجفف وورق اللورا والحبهان. نضيف الأرز البسمتي المغسول والمنقوع لمدة ساعة في إناء الكبسة. نغطي الأرز ونتركه لمدة 30 دقيقة لينضج على نار هادئة. في هذه الأثناء نقوم بدهن الدجاج بالزبدة وندخلها الفرن للتحمير.

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