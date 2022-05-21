نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe.gov.eg نتائج امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتائج امتحانات سنوات النقل الصفين الرابع والخامس الإبتدائي، والإستعلام عن النتائج بأرقام جلوس التلاميذ لجميع المحافظات، يوفر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، حيث يزيد البحث حالياً عن نتائج الصف الرابع والخامس الإبتدائي، من أجل الإطمئنان على مقدار ما قام الطلاب بتحصيله طوال العام الدراسي، وحتى يبدأوا في الإستمتاع بالإجازة الصيفية قبل عودة الدراسة مرة أخرى في أكتوبر المقبل، فمن المعروف أنه يتم إعلان نتائج سنوات النقل في غضون من أسبوع إلى أسبوعين، من تاريخ انتهاء الإمتحانات، وقد انتهت امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي في معظم المحافظات في 8 مايو الجاري.

نتائج امتحانات رابعة وخامسة ابتدائي 2022

الإطلاع على نتائج امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي، وهي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، حيث انتهت المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، من أعمال إعلان نتائج رابعة وخامسة ابتدائي، فقد تم تصحيح أوراق الإجابات ومراجعتها ومن ثم تجميع ورصد الدرجات، تميهداً لإعلان النتائج لكافة الطلبة والطالبات، وحتى لا يطول انتظارهم لها، ويحصلوا على الدرجات التفصيلية في كل المواد التي أدوا امتحاناتها.

معن ألوان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي

رابط نتائج امتحانات الصف الرابع والخامس الإبتدائي

الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، يوفر للطلاب امكانية الإستعلام عن نتائجهم الكترونياً، من أجل التسهيل والتيسير عليهم ولمنع التكدس والزحام على المدارس من أجل معرفة النتيجة، بينما سيكون متوجب على الطلبة التوجه إلى المدرسة للحصول على شهاداتهم الرسمية، ويتم معرفة نتائج الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بواسطة أرقام جلوس الطلاب في امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي.

موعد اعلان نتائج الصف الرابع والخامس الإبتدائي

من المقرر أن يتم اعلان نتائج امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي، الفصل الدراسي الثاني 2022، خلال الأسبوع الجاري، وذلك تزامناً من انتهاء امتحانات سنوات النقل الأخرى وهم الصفين الأول والثاني الإعدادي، ليتم اعلان نتائج جميع صفوف النقل معاً، وبعدها يتم الإتجاه لتصحيح نتائج الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات.