بنك التنمية يقدم قرض آهل 60 ألف ريال بدون فوائد وبلا كفيل وبأقساط ميسرة الشروط والمزايا وكيفية التقديم

يقدم بنك التنمية تمويل آهل بدون فوائد وهو أفضل تمويل مقدم لخدمة المواطن السعودي، ويقبل عليه الكثير من المواطنين لما يمتاز بعدة مزايا سوف نوضحها بالمقال ونوضح كذلك كيفية التقديم على قرض اهل وشروط الحصول عليه، حيث يقبل الكثير من الراغبين في الاقتراض في الحصول على قرض منتج آهل لما له من مزايا تمويلية مختلفة عن باقي القروض التمويلية الأخرى فهو يمتاز بأنه قرض بدون فوائد وبهامش ربح 0% بأقساط ميسرة حتى 5 سنوات، فهو يمنح الأسر التي تزايد عليهم ضغوط الحياة والمعيشة في المملكة ولكن يتحقق ذلك بعد الحصول على تمويل كنف أو الأسرة أو الزواج أو الترميم من بنك التنمية الاجتماعية فيقوم العميل بعدها بالتقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل بدون فوائد بفترة سداد ميسرة بدون رسوم إدارية إضافية وتم توفير منتج آهل بعد موافقة الديوان الملكي والحكومة السعودية على دعم الأسر السعودية الفقيرة التي قد تزايد عليها مطالب الحياة والمعيشة لمساعدتهم.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض آهل:

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.

كما يشترط ان يكون صافي الراتب الشهري المعترف بيه 2000 ريال سعودي.

يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 18 عام حتى 55 سنة ولا يزيد عن ذلك، إلا في حالة أن يكون عمر المتقدم 70 عام كونه من المتقاعدين ولا يزيد عن ذلك.

كما يشترط للحصول على القرض موافقة الكفيل ماعدا موظفي الحكومة السعودية لا يطلب منهم موافقة الكفيل الغارم السعودي.

كما يشترط للحصول على قرض منتج آهل أن يتعهد بسداد جميع الأقساط المطلوبة منك في موعدها المحدد له.

ويشترط الموافقة على الشروط والأحكام اللازمة للتمويل قبل البدء بالتقديم الإلكتروني على التمويل.

كما يشترط أن يكون المتقدم لقرض آهل ليس له أقساط قروض مستحقة السداد، وليس له مصادر تمويل أخرى داخل أراضي المملكة

أهم مزايا قرض منتج آهل الميسر للسعوديين:

تمويل متوافق مع الاحكام والشريعة الاسلامية.

تمويل اهل بدون كفيل لموظفي القطاع الحكومي السعودي.

تمويل بدون فوائد مالية إضافية.

إمكانية تمويل آهل بمبلغ 60 ألف ريال سعودي.

تمويل بدون فوائد أو بدون رسوم كمثل القرض الحسن لكافة العملاء.

لا يحتاج أي رسوم إدارية أو كفيل

يخضع لإشراف ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي.

اهم مزاياه تمويل بأقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى 60 شهرا كحد أقصى للسداد.

كيفية التقديم على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية: