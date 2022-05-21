نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي يقدم أسرع تمويل في 30 دقيقة تمويل شخصي وبدون فوائد وبأقل دخل شهري في المقال التالي
في غضون 30 دقيقة فقط موافقة على تمويل شخصي من مصرف الراجحي طالما مستوفي الشروط، وسوف نوضح شروط الحصول على التمويل الشخصي واهم مزاياه وكيفية التقديم للحصول على التمويل بداخل المقال، فيمكننا من خلال اقل راتب 2000 ريال يمكن التقديم على تمويل الراجحي، حيث يعتبر هذا المنتج من أهم الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للأفراد داخل المملكة، ويقدم مصرف الراجحي التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين وغير السعوديين ، كما يتمتع البنك بالقدرة على الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي بأقل دخل شهري وبأسهل الشروط، حيث يريد العديد من الأشخاص الحصول على تمويل ولكن يرغبون في أن يكون في اسرع وقت ممكن الموافقة وهو ما يوفره بنك الراجحي فهو يعمل على مساعدة الشباب، وأي شخص في إقامة أي مشروع يريد اقامته بتمويل من الراجحي.
الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل الراجحي:
- يكون المتقدم ذو جنسية سعودية
- ويشترط في المستفيد من تمويل الراجحي أن يتراوح عمر المتقدم من 21 إلى 60 سنة، واذا كان المتقدم مواطنًا متقاعدًا يجب أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم 70 عامًا عند دفع القسط الأخير.
- كما يشترط أن يكون الشخص ليست عليه أية قضايا أو ينتظر الحكم فيها.
- ويشترط أن يمتلك هوية وطنية صالحة وتكون مفعلة.
- كما يشترط أن يقوم المستفيد بتقديم جميع المستندات المطلوبة منه للبنك.
- الدخل الشهري يكون بحد أدنى 2 آلاف ريال سعودي في حالة أن المتقدم سعودي الجنسية أما إذا كان مقيم في السعودية وغير جنسية سعودية يكون راتبه بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.
- كما يشترط أن يكون المتقاعد لا يقل راتبه عن 1900 ريال، وذلك حتى يناسب تسديد اقساط المبلغ المقترض.
- كما يشترط تسديد القسط على 60 شهرا.
- كما يشترط أن يعمل مقدم الطلب لدى جهة معتمدة من مصرف الراجحي في المملكة.
اهم مميزات تمويل شخصي من مصرف الراجحي:
- يمتاز تمويل الراجحي بموافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي ، خلال 30 دقيقة فقط من تقديم الطلب.
- ومن اهم مزاياه يوافق على طلب التمويل باجراءات سريعة وسهلة.
- من اهم مزايا الراجحي حيث يقدم المصرف مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات قطاع الأفراد وأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
- كما يمتاز بتقديم منتج تمويل شخصي وطني في صيغة تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- أطول فترة سداد اقساط حيث تصل فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي من مصرف الراجحي إلى 60 شهرًا ، بما يتناسب مع الدخل الشهري لمقدم الطلب.
كيفية تقديم طلب على تمويل شخصي من بنك الراجحي:
- ادخل على رابط موقع بنك الراجحي السعودي.
- ثم تقوم بكتابة اسمك مع رقم هويته.
- أن يقوم المتقدم باختيار ايقونة تمويل شخصي.
- التأكد من إدخال البيانات المطلوب.
- ثم تقوم بإرسال الطلب من أجل إرسالها إلى البنك.
- ثم تقوم بالانتظار برد البنك لتأكيد طلبك في حوالي يومين.
- ثم تنتظر سوف يرسل البنك رسالة على الإيميل الخاص بالمستفيد تؤكد موافقة البنك وتحويل المبلغ المطلوب لحسابك الشخصي.
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