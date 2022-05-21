نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري 5.000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب منصة سلفة وموافقة فورية خلال ساعات في المقال التالي
يحتاج الكثير فى اوقات الشدة والاحتياج الى طلب سلفة فورية كتمويل فوري 5.000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب، اما لسداد ديونك او لاحتياج سيولة مالية سريعة حتى يتم صرف الراتب او كدفعة مالية لبدء واستكمال مشروع انتاجي او غيرها من متطلبات السلفة العاجلة والطارئة، ومنصة سلفة تمنح الكثير تمويل سلفة وهي تخص قطاع الأفراد من الأشخاص العاملين بالقطاع الحكومي في السعودية رجال ونساء فـ تخصص لهم إمكانية الحصول على سلفة على الراتب للمساعدة في سداد بقية المصاريف والالتزامات المختلفة، تتميز منصة سلفة بتوفير تمويل شخصي قصير الآجل بمبلغ مالي يبدأ من 1000 ريال وحتى 5 آلاف ريال يسدد خلال فترة تصل إلى 6 شهور بأقساط مجدولة سهلة لا تعوق مشغولياتك الشهرية، كما يمكنك اختيار مدة السداد من بين الشهر وحتى ستة أشهر، وسوف نوضح بداخل المقال كيفية الحصول عليها والشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة واهم مزايا سلفة.
شروط الحصول على تمويل سلفة الفوري من منصة سلفة:
- سلفة مخصصة للمواطنين سعوديين الجنسية فقط.
- يشترط ان يكون عمر العميل لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن الـ60 عام عند سداد آخر دفعة للقرض.
- كما يشترط ان يكون راتب الحد الأدنى للدخل الشهري 4.000 ريال سعودي.
- ويشترط أن يكون طالب السلفة موظف في القطاع الحكومي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو في القطاع الخاص بفترة لا تقل عن ستة أشهر.
مزايا الحصول على تمويل فوري من منصة سلفة:
- تسهيلات فى عملية السداد على جميع المواطنين وسرعة الحصول عليه.
- لا يحتاج القرض إلى عملية تحويل الراتب من المتقدم.
- القرض متوافق مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.
- موافقة سريعة على صرف قيمة السلفة.
- تكون قيمة القسط الشهري ثابت لا يتغير ويتم التواصل من خلال وسائل التواصل المحددة من المنصة.
- توفر المنصة التمويل للقطاع العام والخاص والعسكري أيضاً.
كيفية طلب تمويل فوري من منصة سلفة:
- ادخل على رابط منصة سلفة الإلكترونية .
- ثم تقوم تسجيل الدخول من أيقونة أنشئ حساب جديد.
- أن يقوم الشخص المتقدم بتحديد قيمة التمويل الذي يرغب في الحصول عليه بدءً من 1000 ريال سعودي وحتى 5000 ريال سعودي.
- ثم الموافقة على الشروط والاحكام.
- ثم تقوم بملء وتسجيل البيانات الشخصية والوظيفية وقيمة الراتب وكل المعلومات، سوف يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات.
- ثم يتم مراجعة كافة البيانات ثم الموافقة وسوف يتم إيداع المبلغ في حسابك.
- ومن المفترض سداد الاقساط في مواعيد حيث يتم صدور فاتورة السداد المستحقة كل يوم 28 في الشهر، علماً في حالة الموافقة على طلب التمويل بعد يوم 25 الشهر الحالي تصدر الفاتورة في 28 الشهر التالي.
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