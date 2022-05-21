نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال jobs.sa.. شروط القبول والتسجيل في الأمن الدبلوماسي مختلف الرتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الامن الدبلوماسي 1443 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للرجال على رتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي، للتعيين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال سنرفق لكم رابط تقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443 ، كما سنتعرف على كافة التفاصيل فيما يتعلق بـ شروط تقديم الامن الدبلوماسي رجال.

تقديم الامن الدبلوماسي 1443

رابط تقديم الامن الدبلوماسي 1443 ، هو محض اهتمام وبحث الكثير من الأشخاص الآن تزامناً مع الإعلان الصادر من الإدارة العامة للقبول المركزي على فتح باب التسجيل في وظائف القوات الخاصة للامن الدبلوماسي للرجال، وذلك وفقاً لشروط وضوابط يجب أن تتوافر فيمن يرغب بإتمام التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي، والتي سنتعرف عليها أدناه. رابط تقديم الامن الدبلوماسي ١٤٤٣ .

كما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن أماكن العمل والتي جاءت كما هو موضح داخل الصورة المرفقة.

كما ذكرنا أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية عن شروط تقديم الامن الدبلوماسي للرجال ، والتي جاء على رأسها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والجنسية، ونستكمل معكم الآن باقي شروط التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي.

شروط تقديم الامن الدبلوماسي

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة. يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية. يُشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. يُشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول. يُشترط أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. يُشترط توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص. يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

رابط تقديم الامن الدبلوماسي للرجال 1443

يبدأ تقديم الامن الدبلوماسي للرجال 1443 من صباح يوم السبت الموافق 1443/10/20هـ الموافق 2022/05/21م وينتهي التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي يوم الخميس الموافق 1443/10/25هـ الموافق 2022/05/26م. ويُمكن لجميع الراغبين في التقديم على لأمن الدبلوماسي 1443 إتمام عملية القبول والتسجيل من خلال الدخول على رابط بوابة ابشر التوظيف الإلكتروني ، كما يُمكن الإطلاع على جميع تفاصيل تقديم الأمن الدبلوماسي ، وطريقة التقديم وشروط القبول والتسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ، وسنتابع معكم كل ما هو جديد فيما يخص ذات الشأن.