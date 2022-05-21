نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر ملكي إعفاء بنك الراجحي لعملائه من سداد الأقساط المتبقية 2022 في المقال التالي
خدمه الإعفاء من بنك الراجحي للعملاء السعوديين والمقيمين في المملكة، حيث أعلن بنك الراجحي في المملكة موخرا عن اعفاء عملائه من دفع رسوم بطاقات العملة، حيث يشمل الإعفاء الإصدار والتجديد والاستبدال التالف والمفقود، وقد حدد بنك الراجحي شروط أساسية ولا بد من توافرها حتي يحصل المقترض علي اعفاء جميع القروض، وهيا الوفاة أو العجز الكلي الذي يجعل المقترض لا يستطيع العمل، فعلي المقترض الذي يتوافر فيه الشروط الأساسية الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي ويسجل البيانات المطلوبة ومرافقه الأوراق والمستندات، ثم يرسل الطلب وينتظر الرد.
خدمة اعفاء الراجحي متاحة لجميع المواطنين الحاصلين علي أي قرض أو خدمة تمويلية من بنك الراجحي،ولكن هناك عدد من الشروط التي لابد من مراعتها قبل التقديم ولابد للمتقدم بطلب الخدمة مراعاة الأحكام والضوابط الموجودة في البند، ففيما يلي نذكر لكم الشروط من باب المعرفة وأيضاً طريقة التقديم عبر الموقع الرسمي.
خطوات التقديم على طلب اعفاء من بنك الراجحي العملاء السعوديين والمقيمين
يجب اتباع عده خطوات لطلب اعفاء قروض الراجحي وعلي المقترض اتباع الخطوات كما يلي لضمان الموافقة على الطلب، والخطوات كالتالي.
- يجب على المقترض تسجيل الدخول علي الموقع الالكتروني الرسمي لبنك الراجحي.
- تسجيل البيانات الشخصية وتعبئة كافه البيانات، والتأكد من صحة البيانات المطلوبة حتي يتم الموافقة على الطلب.
- تقديم الهوية الوطنية للمتقدم السعودي، وإذا كان المتقدم من المقيمين فلا من تقديم صورة من تصريح الإقامة.
- خطاب من جهة العمل يشمل الراتب الشهري والمسمي الوظيفي وجميع التفاصيل الخاصة بالعمل.
- تقديم شهادة الوفاة في حالة إذا توفي العميل الذي حصل علي القرض لا قدر الله.
- شهاده صحيه حديثه تثبت الحالة الصحية للعميل.
- تسجيل رقم الجوال الشخصي.
- البريد الالكتروني.
- يجب مراجعة ما تم تسجيله، ثم التأكد من صحة المعلومات، ثم إرسال طلب الإعفاء.
شروط الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي
يقدم بنك الراجحي خدمات كثيرة ومتنوعة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين، حيث يقدم الخدمات التي يحتاجها ويبحث عنها الكثير من العملاء، حيث يقدم قروض شخصيه بمبالغ كبيرة العملاء الذين يرغبون في بناء مشاريع كبيرة ومتوسطة، وقد حدد بنك الراجحي شروط ميسره لعملائه الذين يرغبون في الحصول على التمويل الشخصي، والشروط كالتالي.
- إذا كان المتقدم سعودي الجنسية فلا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري، أما إذا كان المتقدم من المقيمين فلا بد علي المتقدم أن يفتح حساب بنكي لاستلام راتبه الشهري في بنك الراجحي.
- لا يقل عمر العميل عن 25 عام، ولا يزيد عمره عن 60 عاما عند سداد اخر قسط من قروض البنك.
- خدمه العمل لا تقل عن عام واحد إذا كان المتقدم سعودي الجنسية، أما إذا كان مقيم فتكون خدمه العمل لا تقل عن شهر واحد فقط، ولا بد أن يكون يعمل لدى الجهات المعتمدة من البنك.
- إذا كان المتقدم من المقيمين فلا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأمر ملكي إعفاء بنك الراجحي لعملائه من سداد الأقساط المتبقية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.