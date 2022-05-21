بأمر ملكي إعفاء بنك الراجحي لعملائه من سداد الأقساط المتبقية 2022

خدمه الإعفاء من بنك الراجحي للعملاء السعوديين والمقيمين في المملكة، حيث أعلن بنك الراجحي في المملكة موخرا عن اعفاء عملائه من دفع رسوم بطاقات العملة، حيث يشمل الإعفاء الإصدار والتجديد والاستبدال التالف والمفقود، وقد حدد بنك الراجحي شروط أساسية ولا بد من توافرها حتي يحصل المقترض علي اعفاء جميع القروض، وهيا الوفاة أو العجز الكلي الذي يجعل المقترض لا يستطيع العمل، فعلي المقترض الذي يتوافر فيه الشروط الأساسية الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي ويسجل البيانات المطلوبة ومرافقه الأوراق والمستندات، ثم يرسل الطلب وينتظر الرد.

خدمة اعفاء الراجحي متاحة لجميع المواطنين الحاصلين علي أي قرض أو خدمة تمويلية من بنك الراجحي،ولكن هناك عدد من الشروط التي لابد من مراعتها قبل التقديم ولابد للمتقدم بطلب الخدمة مراعاة الأحكام والضوابط الموجودة في البند، ففيما يلي نذكر لكم الشروط من باب المعرفة وأيضاً طريقة التقديم عبر الموقع الرسمي.

خطوات التقديم على طلب اعفاء من بنك الراجحي العملاء السعوديين والمقيمين

يجب اتباع عده خطوات لطلب اعفاء قروض الراجحي وعلي المقترض اتباع الخطوات كما يلي لضمان الموافقة على الطلب، والخطوات كالتالي.

يجب على المقترض تسجيل الدخول علي الموقع الالكتروني الرسمي لبنك الراجحي.

تسجيل البيانات الشخصية وتعبئة كافه البيانات، والتأكد من صحة البيانات المطلوبة حتي يتم الموافقة على الطلب.

تقديم الهوية الوطنية للمتقدم السعودي، وإذا كان المتقدم من المقيمين فلا من تقديم صورة من تصريح الإقامة.

خطاب من جهة العمل يشمل الراتب الشهري والمسمي الوظيفي وجميع التفاصيل الخاصة بالعمل.

تقديم شهادة الوفاة في حالة إذا توفي العميل الذي حصل علي القرض لا قدر الله.

شهاده صحيه حديثه تثبت الحالة الصحية للعميل.

تسجيل رقم الجوال الشخصي.

البريد الالكتروني.

يجب مراجعة ما تم تسجيله، ثم التأكد من صحة المعلومات، ثم إرسال طلب الإعفاء.

شروط الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي خدمات كثيرة ومتنوعة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين، حيث يقدم الخدمات التي يحتاجها ويبحث عنها الكثير من العملاء، حيث يقدم قروض شخصيه بمبالغ كبيرة العملاء الذين يرغبون في بناء مشاريع كبيرة ومتوسطة، وقد حدد بنك الراجحي شروط ميسره لعملائه الذين يرغبون في الحصول على التمويل الشخصي، والشروط كالتالي.