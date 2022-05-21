فرنسا.. إصابة أكثر من 380 شخصا بالتسمم فى كافيتريا مدرسة

جدة - نرمين السيد - وذكرت إذاعة "فرنسا بلو"، أن "363 طالبا و20 بالغا أصيبوا بتسمم جماعي". وأضافت: "وقع الحادث يوم 19 مايو، حيث عانى الطلاب والمعلمون وموظفو المدرسة الآخرون من أعراض مثل الغثيان وآلام البطن والقيء أو الإسهال". وأشارت إلى أنه "تم نقل 3 قاصرين إلى المستشفى بسبب الحادث". وقامت السلطات فى المدينة بـ"إغلاق غرفة الطعام للتفتيش، حيث يقوم الخبراء بالعمل على تحديد أسباب الحادث"، فى حين لم يصدر عن الشركة الموردة للمنتجات الغذائية لكافيتريا المدرسة أى تصريح رسمي".

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