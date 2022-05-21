الأمم المتحدة: جولة مفاوضات جديدة للجنة الدستورية السورية 30 مايو

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب جير يدرسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا، فى بيان اليوم الجمعة فى جنيف، أنه سيتم عقد جولة مفاوضات جديدة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية؛ وذلك خلال الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو القادم وذلك لاستكمال ما كان قد تم مناقشته فى الجولة السابقة التى كانت قد جرت بمقر الأمم المتحدة فى جنيف فى شهر مارس الماضى 2022.





وأكد بيان مكتب المبعوث الخاص أن الدورة الجديدة ستنعقد فى جلسات مغلقة وخارج مقر الأمم المتحدة فى جنيف على عكس الجولات السابقة، والتى لم تستطع المفاوضات خلالها تحقيق تقدم مهم وحيث كانت الهيئة المصغرة والتى تتألف من وفد مرشح من الحكومة السورية ووفد لهيئة المعارضة ووفد للمجتمع المدنى قد ناقشت فى دورتها السابعة السابقة مشاريع نصوص دستورية حول 4 مبادئ دستورية تشمل أسس الحكم وهوية الدولة ورموز الدولة وهيكل ووظائف السلطات العامة.

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