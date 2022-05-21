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دائما ما تحب ربات المنزل صنع أنواع من الحلوى المميزة لأسرتها مثل الإكلير الشهير والذي له مذاق معين وقد لا تكفيك قطعة واحدة أو إثنتين منه فهو من الحلويات الغربية الفرنسية الذي يمتاز بعجينته الهشة الطرية التي يحبها الجميع واليوم سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل ألذ إكلير لتتألقي به أمام أسرتك. طريقة عمل الإكلير المكونات كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من اللبن.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

4 حبات من البيض.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من السكر. مكونات تحضير الباستري كريم ربع كوب من السكر.

ربع كوب من النشا.

3 من صفار البيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من اللبن. طريقة تحضير الإكلير في إناء على النار نضع اللبن والماء والزبدة ورشة الملح والسكر ونقلب جيدا. عند غليان الخليط نضيف الدقيق ونقلب جيدا بإستمرار حتى نحصل على قوام سميك للعجينة. نقوم برفع الإناء من النار ونضعها في وعاء عميق ونقوم بخفقها بواسطة المضرب الكهربائي لكي نجعلها تبرد قليلا. نضيف على العجينة الفانيليا ونضيف البيض بالتدريج مع الإستمرار في الخفق المستمر حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نحضر كيس الحلواني ونضع فيه قطعة مناسبة لتشكيل الإكلير. نحضر صينية لخبز الإكلير ونشكل بها قطع الإكلير بعد دهنها جيدا بالزبدة. ندخل صينية الإكلير إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة 45 دقيقة. لحشوة الإكلير نضع في إناء على النار اللبن ليغلي جيدا. وفي وعاء عميق نضيف صفار البيض والفانيليا ونقلبهم جيدا. ثم نضيف النشا والسكر ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي. نضيف الخليط إلى إناء اللبن على النار مع التقليب الجيد المستمر. نرفع الإناء من النار ونضيف له الزبدة ونقلب جيدا ونغطيه بغطاء بلاستيكي ونتركه ليبرد تماما. نقوم بإخراج الإكلير ونقوم بفتحه من المنتصف ونقوم بوضع الباستري كريم فيه بإستخدام كيس الحلواني. نقوم بإحضار شوكولاتة سائلة ونقوم بغمس الإكلير فيها ويترك الإكلير لتجمد عليه الشوكولاتة قليلا ثم يقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الاكلير الفرنسي بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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