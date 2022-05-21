نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسك الختام.. موعد مباراة برشلونة وفياريال الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة برشلونة وفياريال ، في إطار مباريات الجولة 38 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة الكبرى، يستضيف مساء الأحد 22 مايو 2022، مواجهة قوية وهامة، يترقبها العشاق والأنصار، من محبي البارسا والغواصات الصفراء في إسبانيا وأوروبا والعالم، تجمع فريقا فياريال وبرشلونة ، الطامحين إلى إنهاء المسابقة على أفضل ما يرام، خاصةً بعد ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالنسبة للفريق الكتالوني.

نتناول خلال السطور المقبلة، كل التفاصيل وآخر الأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في النسخة 91 من الدوري الإسباني ، علاوة على تاريخ مواجهات برشلونة وفياريال .

مباراة برشلونة وفياريال

مواجهة كلاسيكية ساخنة جديدة في ختام مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، تجمع فريقا فياريال وبرشلونة .

وهي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال العام الحالي.

إذ أسفرت مواجهة الدور الأول عن فوز البارسا (3-1)، بعد ريمونتادا مذهلة.

وهي النتيجة التي تبني عليها كتيبة تشافي، من أجل استعادة هيبة الفريق في الليغا.

بينما يطمح الغواصات الصفراء إلى الثأر من هزيمة الذهاب، في مواجهة بعيدًا عن الضغوطات.

نستعرض بدايةً ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات الجولة 38 :

نادي برشلونة

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار، نادي برشلونة الإسباني.

والذي يخوض مواجهة الأحد، ساعيًا لإنهاء المسابقة بأكبر عدد من النقاط.

بعدما خسر المنافسة على كل الألقاب، بدءًا من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونز ليج).

مرورًا بـ الدوري الأوروبي ( يوروبا ليج )، وكذلك على مستوى كأس ملك إسبانيا و كأس السوبر الإسباني .

حيث يحتل البارسا وصافة ترتيب الدوري الإسباني ، برصيد 73 نقطة وصافي (32) هدفًا.

فقد فاز الفريق هذا الموسم في 21 مباراة وتعادل في 10 أخرى، ولكن خسر في 6 لقاءات.

وفي آخر 5 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني ، نجحت كتيبة تشافي في حصد 10 نقاط.

وذلك من 3 انتصارات على أندية ريال مايوركا وريال بيتيس بنفس النتيجة (2-1)، وسيلتا فيجو.

فيما تعادل سلبيًا في الجولة الأخيرة مع خيتافي.

وخسر من أمام رايو فاليكانو.

نادي فياريال

على الجهة المقابلة، يدخل نادي فياريال الإسباني مواجهة الأحد، على سبيل تحصيل الحاصل.

فالفريق الأصفر خسر المنافسة على كل الألقاب، على غرار مضيفه الكتالوني.

فبعد سلسلة نتائج مذهلة في دوري الأبطال ، تكللت بالإطاحة بـ يوفنتوس ثم بايرن ميونخ على الترتيب.

جاء السقوط أمام ليفربول في نصف النهائي.

فيما فقد الفريق فرصته في المشاركة في أي من البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

حيث يحتل حاليًا المرتبة السابعة في جدول الترتيب، برصيد 56 نقطة وصافي (24) هدفًا.

بفارق 7 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب المركز السادس (المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي).

وخلال الموسم الحالي، نجح فريق الغواصات الصفراء في الفوز بـ15 مباراة والتعادل في 11 أخرى.

بينما تجرع مرارة الخسارة في 11 مواجهة.

وفي آخر 5 مباريات لفياريال في الدوري الإسباني ، تمكن أبناء المدرب الإسباني المخضرم اوناي إيمري من جمع 7 نقاط.

وذلك من فوزين على فالنسيا (2-0) ورايو فاليكانو (5-1).

فيما تعادل إيجابيًا (1-1) مع إشبيلية.

وخسر من أمام ديبورتيفو ألافيس وريال سوسيداد بنتيجة واحدة (1-2).

تاريخ مواجهات برشلونة وفياريال

على صعيد المواجهات بين فياريال وبرشلونة ، فقد جمعت الناديين 43 مباراة، بحسب ما رصدناه في “ثقفني”.

فاز برشلونة في 26 مباراة، بينما حقق فياريال الفوز في 8 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 9 مواجهات.

أما عن الأهداف المسجلة في مواجهات برشلونة أمام فياريال ، فقد أحرز البارسا 94 هدفًا، بينما سجل الغواصات الصفراء 54 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات برشلونة وفياريال ، فكانت التعادل الإيجابي (4-4).

حدث تلك النتيجة مرتين، الأول كانت في إياب الدور الإسباني موسم 2001/2000.

أما الثانية فكانت في إياب الليغا موسم 2019/2018.

وعن أكبر فوز حققه برشلونة ضد فياريال ، فكانت بنتيجة (5-0).

جاء ذلك خلال مواجهة الدور الأول من الدوري الإسباني موسم 2012/2011 .

والذي توج به ريال مدريد برصيد 100 نقطة وبفارق 9 نقاط عن برشلونة.

بينما كان أكبر فوز لـ فياريال ضد برشلونة بنتيجة (3-0).

وهو ما حدث في لقاء الدور الأول من الدوري الإسباني موسم 2005/2004 .

والذي توج به برشلونة برصيد 84 نقطة وبفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة فياريال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الختامي للبلوجرانا، مساء الأحد، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر وإسبانيا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة فياريال وبرشلونة ، فسيكون الدولي الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو بحسب ما أعلنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF).

ستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية ( الناقل لمباريات الدوري الإسباني ) بتغطية الحدث، عبر فضائية beIN Sports HD 1 وتطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة فياريال وبرشلونة ، فوفق مصادر لـ”ثقفني”، سيكون المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري .

الخاتمة

استعرضنا في التغطية التالية كل التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة فياريال وبرشلونة والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في الليغا هذا الموسم، فضلًا عن تاريخ لقاءات فياريال وبرشلونة .