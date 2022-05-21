العالم اليوم - مقتل 3 أشخاص في هجوم صاروخي إسرائيلي جنوبي دمشق

انتم الان تتابعون خبر مقتل 3 أشخاص في هجوم صاروخي إسرائيلي جنوبي دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 مايو 2022 01:18 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع السورية، ليلة السبت، عن مقتل ثلاثة أشخاص في "عدوان" إسرائيلي انطلق من مرتفعات الجولان، واستهدف بعض النقاط جنوبي العاصمة دمشق، وتسبب أيضا في بعض الخسائر المادية.

وكان التلفزيون السوري قال في وقت سابق إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ في ريف العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله: "نفّذ العدوّ الإسرائيلي عدوانًا برشقات من صواريخ أرض-أرض من اتّجاه الجولان السوري المحتلّ، مستهدفًا بعض النقاط في جنوبي دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدّى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع بعض الخسائر المادّية".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ"مقتل ثلاثة ضبّاط وإصابة أربعة آخرين من طواقم (الدفاعات الجوّية) التابعة للنظام، من جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكريّة ومستودعات لميليشيات إيران بمحيط العاصمة دمشق".

وبحسب المرصد فإنّ "النيران اشتعلت ضمن المواقع التابعة للميليشيات بمحيط مطار دمشق الدولي، حيث شوهِدت سيّارات الإسعاف وهي تهرع إلى الأماكن المستهدفة".

يأتي ذلك في أعقاب هجوم في 13 مايو أسفر عن مقتل خمسة جنود سوريّين، وآخَر في 27 أبريل ذكر المرصد حينها أنّه أدّى إلى مقتل 10 من بينهم ستّة جنود سوريّين، في أعنف غارة من نوعها منذ بداية عام 2022.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.