العالم اليوم - نهضة بركان يُبقي كأس الاتحاد الإفريقي مغربياً بركلات الترجيح

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 مايو 2022 01:18 صباحاً - أبقى نهضة بركان لقب مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مغربياً للموسم الثالث توالياً وخَلَفَ مواطنه الرجاء البيضاوي، وذلك بفضل ركلات الترجيح التي قادته للفوز في النهائي على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الجمعة، في أويو النيجيرية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ثم اعتقد الفريق المغربي أنه حسم المباراة حين تقدم في الدقيقة 97 من ركلة جزاء سجلها يوسف الفحلي، لكن أورلاندو بايرتس استفاد من خطأ دفاعي فادح لإدراك التعادل في الدقيقة 117 عبر ثيمبينكوسي لورش، الذي كان صاحب الركلة الترجيحية الضائعة الوحيدة لفريقه بعدما صدها الحارس حمزة الحمياني.

وهذا اللقب الثاني لفريق نهضة بركان في المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية خلف دوري الأبطال، بعد تدوين اسمه قبل عامين على حساب بيراميدز المصري، ليخلف ذلك الرجاء البيضاوي الذي حصد البطولة في الموسم الماضي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

كما أن الفريق بلغ نهائي 2019 في أولى مشاركاته القارية قبل أن يخسر أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح.

في المقابل، كان أورلاندو بايرتس يتطلع لأول لقب في المسابقة، لكنه سقط عند الحاجز النهائي للمرة الثانية بعد عام 2015 حين خسر أمام النجم الساحلي التونسي.