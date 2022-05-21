وزير الطاقة اللبنانى: توقيع اتفاقية استيراد الغاز المصرى قريبا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الطاقة اللبنانى وليد فياض، إن مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الجمعة، فوضه بتوقيع اتفاقية استيراد الغاز من مصر لتشغيل محطات توليد الكهرباء لزيادة التغذية عبر الشبكة الحكومية لمدة تصل إلى 6 ساعات إضافية، مؤكدا أن الأمر بات قريبا.





وأضاف الوزير اللبنانى، فى تصريح صحفى مساء اليوم عقب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، أن الاجتماع كان مهما جدا قبل الدخول فى مرحلة تصريف الاعمال لاتخاذ القرارات المهمة فى قطاع الطاقة، لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية كإمداد لبنان بالغاز من مصر وسوريا.

وأكد أنه سيتم الأسبوع المقبل التنسيق مع الحكومة المصرية ووزارة البترول لإتمام مرحلة استيراد الغاز بشكل جيد، مشيرا إلى أن التحدى سيكون مع البنك الدولى فيما يخص موضوع التمويل، ومع الإدارة الامريكية للتأكيد على عدم وجود تداعيات سلبية من العقود بالنسبة لقانون قيصر.

وأشار إلى أن البنك الدولى غير الشرط المتعلق بالتمويل وربطه بإنهاء العقد، بينما كان سابقا قد وافق على الدخول فى المفاوضات المتعلقة بالتمويل بالتوازى مع بلورة وإنهاء العقد.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بمفاوضات مع مصر وسوريا حول الشروط الاساسية والتجارية للعقد موجها الشكر لوزارة البترول المصرية ومصر على وقوفها الى جانب لبنان، مشددا على أن الدولة المصرية وافقت على اعطاء لبنان الكمية الأقصى التى يحتاجها لبنان وتقدر بنحو 650 مليون متر مكعب لتشغيل محطة دير عمار.

ودعا وزير الطاقة اللبنانى أعضاء المجلس النيابى الجديد الى التركيز على الأمور التى من الممكن معالجتها من دون اى خلاف سياسى والتركيز على الامور الحياتية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العمل أمام المجلس النيابى الجديد، كموضوع الطاقة المتجددة.