باكستان تحظر استيراد السلع غير الأساسية لوقف استنزاف احتياطيها الأجنبى

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة الباكستانية حظر استيراد السلع غير الأساسية والكمالية ورفع رسوم الجمارك بنسبة تتراوح بين 10% حتى 100% على بعض السلع المستوردة بهدف تجنب استنزاف مواردها وإحتياطيها من النقد الأجنبى ما قد يتعرضها للانهيار المالى.





وأعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية ماريوم أورنجزيب، فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء شهباز شريف قد فرض حظرا على استيراد 38 سلعة من السلغ التى وصفتها بغير الضرورية والتى لا يستخدمها عامة الناس، مشيرة إلى أن القرار مهم للسيطرة على هروب العملة الأمريكية من البلاد.

وقالت الوزيرة الباكستانية إن قرار حظر استيراد السلع غير الضرورية سيوفر على الدولة 6 مليارات دولار وسيعطى دفعة للاقتصاد المحلى والصناعة الوطنية فى البلاد، مضيفة أن الحظر بات سارى المفعول على الفور.

وأضافت أن القرار حظر استيراد السيارات الفاخرة وغيرها من المواد غير الضرورية، ومنها مستحضرات التجميل وأجزة الهاتف المحمول والفاكهة والفاكهة المجففة والاجهزة المنزلية والاسلحة الخاصة والاحذية ومصابيح الاضاءة وسماعات الهاتف ومنتجات الكاتشب والصوص والأبواب الخشبية والأسماك والسجاجيد والمناديل الورقة والاثاث والشامبو وبعض انواع الاغذية السخانات الكهربائية والنظارات الشمسية واللحوم المجمدة والعصائر والمكرونة والسجائر وماكينات الحلاقة والالات الموسيقية والشيكولاتة.

يأتى القرار بعد اتساع العجز التجارى وبهدف تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد المتعثر؛ حيث شهد الدولار الأمريكى ارتفاعا قياسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية وتم تداوله بأكثر من 200 روبية، مما يشير إلى انعدام الثقة بين المتداولين فى الأسواق المالية.

و بموجب القرار، سترتفع الرسوم التنظيمية على الآلات بنسبة 10% والأجهزة المنزلية بنسبة 50%، كما سترتفع الرسوم على السيارات التى تزيد عن 1000 سى سى بنسبة 100%، وعلى الهواتف المحمولة فى الأسعار بين 6000 روبية إلى 44000 روبية لكل وحدة.

وذكرت تقارير إعلامية أن القيود على الواردات غير الضرورية التى فرضتها باكستان تأتى فى الوقت الذى بدأ فيه المسؤولون الباكستانيون وممثلو صندوق النقد الدولى محادثات فى الدوحة لإحياء برنامج تسهيل الصندوق الممدد المتوقف بقيمة 6 مليارات دولار.

وذكرت صحيفة (بيزنس ريكوردر) أن إحياء تلك المحادثات وصف بأنه أمر حاسم بالنسبة للاقتصاد الباكستانى الذى يعانى من ضائقة مالية، والذى شهد انخفاضا فى احتياطيات النقد الأجنبى فى الأسابيع الأخيرة.

وقالت التقارير إن احتياطيات النقد الأجنبى التى يحتفظ بها البنك المركزى الباكستانى انخفضت بمقدار 190 مليون دولار أخرى إلى 10.31 مليار دولار الأسبوع الماضى، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020.

وقال الخبراء لصحيفة "داون" إنه بينما لن يكون أى قطاع من الاقتصاد محصنا من تداعيات الانخفاض الحاد لقيمة الروبية، فإن المجالات الرئيسية مثل خدمة الديون والواردات للصناعة والمواد الغذائية ستكون من بين أولى المناطق التى ستتأثر؛ فلقد ضاعف ارتفاع أسعار النفط بالفعل تكلفة استيراد النفط، إلا إن الواردات الإجمالية سجلت أيضا ارتفاعا قياسيا.