نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2022 ، من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني في الساعات القليلة المقبلة، وبمجرد انتهاء كافة الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثاني ازداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن رابط الاستعلام عن النتائج التي طال انتظارها كثيرا حيث يعيش جل الأولياء وأبنائهم حالة من التوتر والقلق الشديد، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق عن أهم الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة نتائج امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2022

بمجرد انتشار وباء فيروس كورونا في مختلف دول العالم. أتاحت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية المصرية إمكانية الحصول على نتائج الطلاب في مختلف المستويات التعليمية بشكل إلكتروني. دون عناء التنقل خارج المنازل حفاظا على صحة وسلامة الطلاب وأوليائهم. وكذلك منعا لانتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء المحافظات المصرية. ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم من خلال اتباع الخطوات المدونة في الفقرة التالية من هذا المقال.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي

علاوة على ذلك، يمكن لجميع أولياء الأمور في دولة مصر الاطلاع على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2022 للصف الرابع الابتدائي. بشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المدارس. من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها الوزارة. والتي جاءت موضحة على النحو التالي:

أولا: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

ثانياً: ثم يجب عليك اختيار قائمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الموضحة في الصفحة الرئيسية للموقع.

ثالثاً: كذلك تليها مرحلة إدخال بيانات الطلاب الشخصية بشكل صحيح مع مراعاة الدقة.

رابعاً: أيضا تسجيل رقم جلوس الطالب والاسم وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية التي ينتمي إليها.

خامساً: الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني.

سادساً: سوف تظهر لك كافة درجات الطالب بالتفصيل مع إمكانية طباعتها.

علاوة على ذلك، أتاحت مختلف المديريات على مستوى جميع المحافظات طريقة الكترونية للحصول على نتيجة طلاب الصف الرابع الابتائي، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن رابط الاستعلام على نتيجة امتحانات الترم الثاني للطلاب الصف الرابع الابتدائي من خلال شبكة الإنترنت عبر الدخول على البوابة الالكترونية القاهرة التعليمية https://web.cairogovresults.com/ والاستعلام عن النتائج بكل سهولة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألون

كما أكدت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية المصرية على مستوى كافة المدارس التعليمية أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني سيتم قراءتها هذا العام بناء على معيار اللون إذ ان:

اللون الأخضر يعني نجاح الطالب وحصوله على نسبة مئوية من 65% حتى 85%.

ام بخصوص اللون الأصفر فتكون نسبة نجاح من 50% حتى 60%.

بينما اللون الأحمر فذلك يعني رسوبه، ومن المرجح ان تعلن الوزارة على دور ثان للامتحانات.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن رابط وطريقة استعلام نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس للعام الدراسي الحالي 2021-2022.