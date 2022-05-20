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عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 على قنوات أم بي سي يحلم كثير من الأشخاص حول الوطن العربي إلى تحقيق أحلامهم في هذه الحياة حيث تعتبر مسابقة الحلم من أكثر الأحلام التي يعشقها كثير من الشباب حيث يقوم الإعلامي مصطفى الأغا بتقديم برنامج مسابقة الحلم ويمكن الاشتراك في هذه المسابقة لجميع الأشخاص حول الوطن العربي حيث يصل قيمة الجائزة الكبرى إلى ثلاثة مليون دولار لهذا يهتم الجميع بمعرفة أرقام الاشتراك في المسابقة والخطوات المطلوبة لكي يتمكن من الاشتراك في مسابقة الحلم وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن للجميع الاشتراك في هذه المسابقة من خلال الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو تقوم بإرسال رسالة نصية تكون فيها بكتابة حلم أو dream وبعد ذلك سوف تصل إليك العديد من الأسئلة تقوم بالإجابة عليها بشكل صحيح حتى انتهاء الأسئلة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن الاشتراك في هذه المسابقة حول الوطن العربي للحصول على الجائزة الكبرى ولكن ينبغي عليك اختيار الرقم المرادف لبلدك من خلال الأرقام التالية،

يمكن الاشتراك من داخل مصر على رقم 9 5 4 5 8 أو الاتصال على رقم 95459.

يمكن أيضا الاشتراك في هذه المسابقة من داخل سوريا على رقم 0155 أو من دولة الكويت 4141.

يمكن أيضا الاشتراك في هذه المسابقة من داخل المملكة السعودية من خلال الاتصال على رقم 650444 أو من الأمارات العربية المتحدة على رقم 60 70.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يقوم الإعلامي لمصطفى الاغا مقدم برنامج مسابقة الحلم بالإعلان عن الفائز على الهواء مباشرة حيث يوجد جائزة كبرى تصل قيمتها إلى ربع مليون دولا أمريكي وكذلك يمكن الفوز بمنزل الأحلام حيث تعتبر هذه المسابقة من أكثر الأحلام المفضلة لدى الكثير من الشباب، وبالتالي ينبغي على الجميع اختيار الأرقام المهدفة لبلده لكي يتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة حتى يتأهل هذا الشخص للفوز بالجائزة الكبرى ويدخل السحب في مسابقة الحلم على الهواء مباشرة وسوف يتم الإعلان عن الجوائز والسحب خلال الفترة القادمة وسوف يتم استقبال الفائز على الهواء مباشرة كان من خلال برنامج مسابقة الحلم مع الاعلامي الكبير مصطفى الاغا.