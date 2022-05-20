نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي cairogovresults في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022، اتاحت وزارة التعليم في دولة مصر لينك بوابة التعليم الأساسي https://web.cairogovresults.com/ للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بشكل إلكتروني دون عناء تنقل أولياء الأمور او الطلاب إلى المدارس خاصة في ظل انتشار فيروس ورنا في العديد من محافظات الجمهورية المصرية، كما يمكن لم تع>ر عليه الاطلاع على النتائج من خلال شبكة الإنترنت التنقل إلى المدرسة التي يدرس فيها الطالب والحصول على النتيجة التي تم الإعلان عنها في صورة ألوان حيث يرمز اللون الأزرق إلى الدرجة من خمسة وثمانون إلى مئة درجة، بينما اللون الأخضر يمثل درجة الطالب من خمسة وستون إلى خمسة وثمانون، فيما يمثل اللون الأصفر درجات الطلاب الذين تحصلوا على خمسون إلى خمسة وستون درجة، وفي الأخير يرمز اللون الأحمر لدرجة الطلاب الذين تحصلوا على أقل من 50 درجة وهي درجة الرسوب.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم في دولة مصر على إمكانية الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالاسم او رقم الجلوس للعام الدراسي الحالي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

في الخطوة الأولى التي يلزم على الولي أو الطالب القيام بها وهي الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية او الولوج على رابط نتيجة الرابع ابتدائي 2022 https://web.cairogovresults.com/

ثانياً: ثم يجب عليك اختيار قائمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الموضحة في الصفحة الرئيسية للموقع.

ثالثاً: كذلك تليها مرحلة إدخال بيانات الطلاب الشخصية بشكل صحيح مع مراعاة الدقة.

رابعاً: أيضا تسجيل رقم جلوس الطالب والاسم وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية التي ينتمي إليها.

خامساً: الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني.

سادساً: سوف تظهر لك كافة درجات الطالب بالتفصيل مع إمكانية طباعتها.

كما يمكن للجميع الاولياء والطلاب معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال الألوان. والتي وضحناها لكم في الفقرة الأولى من هذا المقال ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات والمرور على مرحلة الصف الخامس ابتدائي.