““يلا شوف نتيجتك”” هنا لينك ورابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

تزداد مؤشرات البحث في هذا التوقيت بشكل ملحوظ من قبل الطلاب واولياء الامور في جميع انحاء مصر للتعرف على نتيجة امتحانات الترم الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2022، وذلك بعدما انتهى الطلاب من اداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الايام الاخيرة في جميع المحافظات بشكل عام، وذلك للاطمئنان على نتائج الطلاب المقرر ان يتم اعلانها خلال الايام المقبلة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

وقد كانت امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 قد بدأت بداية من يوم الثامن من شهر مايو، والتي استمرت حتى يوم الثاني عشر من الشهر نفسه، وقد انطلقت بناء على الجداول الامتحانية المعلنة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم الفني بشكل موحد في جميع انحاء المحافظات بشكل عام، وقد بدأت على الفور عمليات تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع المدارس تمهيدا لرصد النتائج والدرجات والاعلام عنها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بكل مديرية تعليمية في جميع انحاء المحافظات.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم امكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، وذلك بشكل الكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الولوج الى الموقع الرسمي الخاص ببوابة نتائج التعليم الأساسي

يتم اختيار المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب وهي المرحلة الابتدائية.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب ورقم الجلوس

اختيار وإدخال البيانات اللازمة مصل بينات المدرسة والمنطقة التعليمية.

اختيار وإدخال البيانات اللازمة مصل بينات المدرسة والمنطقة التعليمية. يتم اختيار ايقونة عرض النتيجة.

نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

وقد نوهت وزارة التربية والتعليم الفني أن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائي سوف تكون بنظام الألوان والتي جاءت على النحو التالي.