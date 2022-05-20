لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بوابة التعليم الأساسي cairogovresults

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالاسم فقط ورقم الجلوس للعام الدراسي الحالي 2022 في كافة المحافظات المصرية وعلى مستوى جميع المؤسسات التعليمية كما يمكن للأولياء الذهاب للمدارس التي يدرس فيها الطلاب والحصول على النتيجة مباشرة، لكن حاليا ازداد القلق بين الطلاب وأوليائهم بعد تأخر صور النتائج ويبحثون بشكل مستمر عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن نتيجة الرابع الابتدائي، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لمتابعين الكرام الطريقة الصحيحة التي يستطيع من خلالها كل ولي أو طالب الاطلاع على النتائج بشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المدارس خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في معظم مناطق البلاد فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

انتهى طلاب مرحلة التعليم الابتدائي في مصر من امتحانات الترم الثاني في الأيام القليلة الماضية، حيث سعت وزارة التربية عبر اللجان الامتحانية للتوفير كافة الإمكانيات لاجتياز الامتحانات في ظروف ممتازة، كما تم فرض العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لانتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد وللاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي المصرية. https://web.cairogovresults.com/

أو الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية .

في المرحلة الثانية يجب اختيار المرحلة الدراسية التي يدرس فيها الطالب

إدراج الرقم القومي الخاص بالطالب ورقم الجلوس وك>لك كافة البيانات الرئيسية من ضمنها الاسم الكامل المدرسة والمنطقة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.

اضغط على عرض النتيجة

سوف تحصل على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 للترم الثاني

في الأخير يمكنك طباعة النتيجة.

كيفية قراءة ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

اللون الأزرق: يشير إلى أن الطالب حصل على درجات من (85 إلى 100) درجة اللون الأخضر: يشير إلى أن الطالب حصل على درجة تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة أيضا اللون الأصفر: يوضح أن الطالب حصل على درجات من (50 لأقل من 65) درجة اللون الأحمر: يشير إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ودرجته (من 1 لأقل من 50)

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه بشكل مفصل للموضوع ازداد البحث عنها في الآونة الأخير بمختلف المحافظات المصرية ألا وهو لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.