أختراع تعرف على استخدام ملعقة من ألطحينه على الدجاج لن تصدقي النتائج المبهرة

الكثير من السيدات يريدون أن يحصلوا على دجاج نظيف وخالي من اي رائحة زفارة، وبالأخص الزيارة التي تتواجد في الفراخ، لهذا قررنا أن نذكر لكم طريقة إعداد وتحضير الدجاج بشكل ملائم ونظيف وخالي من أي روائح كريهة تجعل الشخص ينفر من الطعام، وذلك عن طريق ذكر الطريقة الخاصة بالطحينة، واستخدامها من أجل تنظيف الدجاج وذلك في السطور القادمة.

الطحينة وتنظيف الدجاج

إذا رغبتي في الحصول على دجاج نظيف، وذو ملمس ناعم وطعم جميل وشهي عليكي القيام باستخدام هذه الوصفة واتباع الخطوات التي نقوم بذكرها لكي على هذا النحو:-

عليك أولا أن تحضر ملعقة واحدة من الطحينة الخام.

إحضار ملعقة واحدة من الزنجبيل.

ملعقتان من الدقيق.

ثلاث ملاعق ملح خشن.

مقدار من عصير الليمون.

خطوات غسل الدجاج

بعد أن يتم ذبح الدجاج، والتخلص من الدم المتواجد فيها، نقوم بغلي الماء وإسقاط الدجاج فيه، ومن ثم إزالة الريش المتواجد على الفرخة، و إزالة أي زوائد متواجدة فيها وتسبب الزفارة، ومن ثم القيام بالاتي:-