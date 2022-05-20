أختراع تعرف على استخدام ملعقة من ألطحينه على الدجاج لن تصدقي النتائج المبهرة

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الكثير من السيدات يريدون أن يحصلوا على دجاج نظيف وخالي من اي رائحة زفارة، وبالأخص الزيارة التي تتواجد في الفراخ، لهذا قررنا أن نذكر لكم طريقة إعداد وتحضير الدجاج بشكل ملائم ونظيف وخالي من أي روائح كريهة تجعل الشخص ينفر من الطعام، وذلك عن طريق ذكر الطريقة الخاصة بالطحينة، واستخدامها من أجل تنظيف الدجاج وذلك في السطور القادمة.
الطحينة وتنظيف الدجاج
إذا رغبتي في الحصول على دجاج نظيف، وذو ملمس ناعم وطعم جميل وشهي عليكي القيام باستخدام هذه الوصفة واتباع الخطوات التي نقوم بذكرها لكي على هذا النحو:-
- عليك أولا أن تحضر ملعقة واحدة من الطحينة الخام.
- إحضار ملعقة واحدة من الزنجبيل.
- ملعقتان من الدقيق.
- ثلاث ملاعق ملح خشن.
- مقدار من عصير الليمون.
خطوات غسل الدجاج
بعد أن يتم ذبح الدجاج، والتخلص من الدم المتواجد فيها، نقوم بغلي الماء وإسقاط الدجاج فيه، ومن ثم إزالة الريش المتواجد على الفرخة، و إزالة أي زوائد متواجدة فيها وتسبب الزفارة، ومن ثم القيام بالاتي:-
- كما أنه يتم وضع الدقيق والملح والزنجبيل على الفرخة والقيام بفركها جيدا، والحرص على تركه وقت من الزمن يتم التخلص من أي روائح.
- وفيما بعد ذلك نقوم بغسل الدجاج جيدا بالماء.
- نصنع محلول مناسب يوضع فيه الدجاج وهو عبارة عن طحينة وليمون وزنجبيل وكمية من الماء، ونترك بداخله الدجاجة لمدة ساعة.
- حيث أنه تحتاج بعد ذلك تغسل جيدا وهكذا تكون جاهزة للطهي.
- كما أنه البعض يلجأ إلى محلول الملح في تنظيف الفراخ.
- فضلت عن استخدام البعض الخل والماء والليمون، ولكن طريقة الطحينة الخام من أكثر الطرق ملائمة وأكثرها إعطاء للنتائج في وقت قصير، بالإضافة إلى أنها تفرق في الطعم.
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