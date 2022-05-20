جدة - نرمين السيد - وأشار نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولى حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة بشأن الوضع الإنسانى فى سوريا، إلى أن "الأمم المتحدة لا تزال تحاول صرف النظر عن قضية التأثير المدمر للعقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة على اقتصاد سوريا وتقديم دعم إنسانى دولى إلى هذا البلد".
وشدد الدبلوماسى على أن السوريين العاديين نتيجة لذلك يظلون رهينة محرومين من الوصول ليس إلى مواردهم النفطية فحسب بل وإلى مزارعهم التى كانت فى السابق تغذى المنطقة بأكملها.
وقال "تعمل واشنطن التى تحتل هذه الأراضى السورية، منذ مدى وقت طويل على افتعال مجاعة بتعمد فى البلاد التى تمتعت فى الماضى باكتفاء ذاتى من الناحية الغذائية".
وأشار بوليانسكى إلى أن الترخيص الصادر عن الخزانة الأمريكية فى 12 مايو والذى يعطى الضوء الأخضر للاستثمار الأجنبى فى شمال غرب وشمال شرق سوريا، يمثل بالفعل "شرعنة لسرقة واشنطن القمح السورى من شرق الفرات"، وأعرب عن أسف موسكو إزاء عدم تعليق قيادة الأمم المتحدة على هذا الموضوع بشكل مناسب حتى الآن، خصوصا خلال اجتماع عقد أمس بشأن الأمن الغذائى فى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة تفتعل مجاعة فى سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.