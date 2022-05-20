العالم اليوم - مصر.. الكشف عن عشرات "المستريحين" بقضايا نصب في أسوان

انتم الان تتابعون خبر مصر.. الكشف عن عشرات "المستريحين" بقضايا نصب في أسوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 11:18 مساءً - كشفت النيابة العامة المصرية، مساء الجمعة، عن تلقي بلاغات ضد 37 شخصا يشتبه في تورطهم بأعمال نصب ويعرفون بالـ"مستريحين" في أسوان جنوبي البلاد، وقررت حبس 17 منهم، فيما كلفت الشرطة بضبط 20 آخرين هاربين.

وكان شاهد عيان قد كشف لموقع "دوت الخليج" في وقت سابق، أن هناك العديد من النصابين الذين خدعوا الناس خلال الفترة الماضية، وأغلبهم كانوا يعملون في البداية مع نصاب المواشي "مصطفى البنك" الذي تفجرت هذه القضية ضده في البداية.

في غضون ذلك، أكد مصدر أمني لموقع "دوت الخليج"، الأربعاء، تلقي آلاف البلاغات ضد أكثر من 20 متهما بالنصب في أسوان.

ومساء الجمعة، قالت النيابة العامة إنها تباشر التحقيقات في 28 قضية بأسوان متهم فيها 37 شخصا، دعوا الجمهور إلى إعطائهم مبالغ مالية وسيارات ورؤوس ماشية لتوظيفها واستثمارها مقابل الربح، بالمخالفة للقانون.

وطلب المشتبه فيهم المال رغم كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلا عن امتناعهم عن رد تلك الأموال.

وقالت النيابة العامة إنها تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى الجمعة بلاغات من 3922 مجنيا عليهم في هذه القضايا بدائرتي إدفو وكوم أمبو في أسوان.

وكان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأكثر من 455 مليون جني، وقد استمعت النيابة العامة حتى الآن إلى شهادة 829 من المجني عليهم، وأمرت بحبس 17 متهما وضبط وإحضار الآخرين الهاربين.

وأكدت النيابة العامة أنها تتخذ إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

إجراءات قضائية

وعاينت النيابة العامة مزرعة يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع 447 رأس ماشية ضبطت بها بالمزاد العلني بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريد ثمن بيعها المقدر بـ5 ملايين جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية.

كما وردت إلى خزينة المحكمة مبالغ أخرى مضبوطة، تقدر بـ1.3 مليون جنيه، فضلا عن إيداع 16 قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة.

وكان وكيل وزارة الزراعة في محافظة أسوان محمد محمدين، كشف الثلاثاء الماضي أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة من متخصصين تشرف عليهم مديرية الزراعة بالمحافظة لتثمين المواشي المضبوطة بمزرعة المتهم مصطفى البنك وعقد مزاد علني لبيعها.

وأضاف في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، أنه "تم عقد مزاد علني الاثنين بيعت خلاله 210 رأس ماشية عبارة عن أبقار وجاموس، وكذلك عدد من الخراف وبلغت حصيلة البيع أكثر من 3 ملايين جنيه، بينما تم رفض بيع 163 جملا نظرا لقلة السعر المعروض بالمزاد وكان مليوني جنيه، على أن يجرى عقد مزاد جديد لبيعها".

وكانت النيابة قد أمرت في بداية تفجر القضية بحبس مصطفى البنك واثنين آخرين على ذمة القضية.

وفي اليوم التالي، تم القبض على مستريح رابع يدعى طاهر الحصاوي، المشهور بـ"مستريح السيارات"، بعد أعمال شغب وقيام الضحايا بإحراق منزله بقرية الشرفا في مركز إدفو ومعرض السيارات المملوك له وكذلك قاموا بقطع الطريق والاعتداء على مصالح حكومية، مما دفع الشرطة لضبط عدد منهم.

ومساء الإثنين الماضي، قررت النيابة العامة حبس 16 من ضحايا المستريح الرابع بتهمة التجمهر وجعل السلم العام في خطر وارتكاب جرائم باستعمال القوة والعنف، وإحراق منزلين والتخريب العمدي لممتلكات عامة والتعطيل العمدي لسير وسائل نقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة.