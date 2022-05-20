مساعدة مؤسسة زايد الخير cpc.gov.ae ديوان ولي عهد الإمارات “البيت متوحد” تقديم واستعلام طلب

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عمر شويل - جدة مساعدة مؤسسة زايد cpc.gov.ae ديوان ولي عهد الإمارات وطريقة التقديم والتسجيل والاستعلام لطلب مساعدة مؤسسة زايد cpc.gov.ae للمساعدات الإنسانية الخيرية التي تم إطلاقها في الربع الأخير من القرن الماضي لتقديم الدعم اللازم للمحتاجين، حيث تقوم المؤسسة بتوفير المساعدات المالية وترميم المنازل والمساعدات التعليمية وغيرها، كما تقوم مؤسسات خيرية أيضا بالإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المؤسسة الخيرية بهدف تقديم الدعم اللازم، المساعدات العلاجية.

مساعدة مؤسسة زايد الخير cpc.gov.ae ديوان ولي عهد الإمارات “البيت متوحد”

تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بعمل العديد من المشروعات التنموية والاجتماعية التي تهدف لتقدم ورفاهية الوطن، حيث يتم تقديم المشروعات الكبرى لتعمير وتطوير الدولة، ويقوم رئيس الإمارات والقائمين على الحكم بإطلاق مؤسسة زايد الخيرية بتوجيهات مباشرة من الملك زايد رحمة الله عليه، ويستفيد من تلك المؤسسة العديد من الفئات من المحتاجين.

المجالات التي تقوم مؤسسة زايد الخيرية بتقديم الدعم فيها

تقديم المساعدة المالية للمحتاجين أو المديونين، مع ضرورة تقديم الوثائق التي تثبت الاحتياج.

تقوم المؤسسة بتقديم منزل مجاني للمحتاجين أو التشارك في تريم منازل.

يتم مساعدة غير الإماراتيين أيضا الذين يتقدموا بطلب المساعدة من الإمارات أو من جميع دول العالم.

تقوم بتقديم المساعدات العلاجية لغير القادرين بالتشارك مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

تقديم موضوع طلب مساعدة مؤسسة زايد الخير الإنسانية (مكتوب)

بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد العام للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي حفظه الله وحفظه. بعد التحية… .. الموضوع: طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد في البداية، أقدم لكم أطيب تمنياتي لاستمرار الصحة والعافية، وأشكرك كثيرًا على المساعدة التي تقدمها للشعب، وما تفعله من أجل خير الوطن، في إشارة إلى الموضوع أعلاه أنا / … …………. لتقديم طلبي سائلاً الله و سموكم العون أنا مواطن بسيط أعمل في بلدية أبوظبي وراتبي الشهري ………. هذا بالإضافة إلى أنني متزوجة ولدي أطفال، وأنا أعيش في ………… .. وبعد أن حصلت على هذا السكن. اقترضت أموالاً من البنك ومن بعض الأطراف الشخصية ؛ لتوفير العيش الكريم لأسرتي، اقترضت مبلغًا ………، وتتم الاستقطاعات على أساس شهري ………………. من الراتب هذا بالإضافة إلى الرسوم المدرسية التي أدفعها لأولادي. لدي أطفال …………… .. .. وأقوم بتحصيلهم في المدارس، وبعد هذا المبلغ لا يكفي المبلغ المتبقي لتوفير ضرورات الحياة، هذا بالإضافة إلى غلاء المعيشة. لذا، وبسبب الظروف التي ذكرتها سابقًا، أطلب من سموكم مساعدتي ومساعدتي، والنظر في هذا الطلب المقدم، حيث لم أتلق مساعدة مالية من قبل.

أرقام التواصل وطريقة طلب الدعم من مؤسسة زايد الإنسانية

رقم تواصل الشيخ محمد بن زايد 97143299999 – 8006273.

صندوق بريد التواصل والتراسل: 214444.

رقم هاتف الشيخ محمد بن زايد الخاص: 6666 668 2 971+ \\ 6622 668 2 971+.

كيفية تقديم والاستعلام عن حالة طلب عبر رابط المؤسسة الرسمي

يتم الدخول مباشرة على ( رابط ولي العهد لتسجيل طلب مساعدة ). يقوم المستخدم باختيار أيقونة “خدمات الديوان”. يتم تعبئة النموذج الخاص. يجب تسجيل كافة البيانات الثبوتية للتعريف بصاحب الطلب. يتم تقديم الوثائق التي تثبت الاحتياج. يقوم باختيار أيقونة “إرسال الطلب”. يجب الحصول على رقم الملف ليتم الاستعلام به بعد ذلك. يتم تسجيل رقم الهوية بشكل دقيق. يقوم بإرسال اللب من جديد.

الحصول على مساعدة ديوان ولي العهد أبوظبي وأهم أعمال مؤسسة زايد الخيرية

يتم تقديم طلب المساعدة لسدان ديون متعثره من خلال ديوان ولي عهد الإمارات للمساعدات الإنسانية والخيرية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

القيام بكتابة معروض سداد الديون يتضمن رقم الهاتف الجوال الخاص بك.

أذكر حالة الدين وقيمته وتاريخ استحقاقه وسبب تعثرك في السداد.

الدخول على رابط التقديم الخاص بتسجيل طلب المساعدة.

رقم بطاقة الهوية الخاصة بك.

قم بإدخال الرموز المرئية.

قم بالضغط على أيقونة “للحصول على رقم الملف”.

ستصلك رسالة بمحتوى ” سيتم الآن دراسة طلبك المقدم من العاملين والموظفين بالديوان، وسيتم التواصل معك على الهاتف الخاص بك”.

يمكنك الاستعلام بعدها عن طلبك من خلال النقر على أيقونة “للاستعلام عن الطلبات”.

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