نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعرف نتيجتك.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية الترم الثاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية الترم الثاني 2022، حيث يسعى الكثير من أولياء الأمور للبحث عن نتائج خامس ابتدائي، وذلك بعد أن انتهى طلاب وطالبات الخامس من أداء جميع الامتحانات في المواد المقررة عليهم، وتسود حالة من الترقب وسط أهالي الطلاب بانتظار إعلان مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية عن ظهور النتائج، ولم يصرح أي مصدر رسمي في المديرية عن الموعد الرسمي الذي سيتم الاعلان فيه عن ظهور النتائج، ولكن تشير توقعات مصادر إلى أن الإعلان سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، وفي سطور هذا المقال تعرف على طريقة الحصول على النتيجة وبقية التفاصيل.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية الترم الثاني 2022

قالت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، بأن لجان الكنترول تعمل على قدم وساق في تصحيح أوراق امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي، ويرغب الكثير من الأهالي وأولياء الأمور في الحصول على النتائج، وقد أتاحت المديرية الرابط الالكتروني الذي ستظهر عليه النتائج فور اعتمادها وظهورها الكترونيا، حيث سهلت على أولياء الأمور الاستعلام الإلكتروني عبر بوابة محافظة الغربية من خلال تسجيل الدخول والاستعلام برقم الجلوس أو بالرقم القومي، كما ستكون النتائج متاحة في كشوفات المدارس.

موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني محافظة الغربية 2022

خاض طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2022، يوم السبت 14 مايو الجاري، فيما انتهي الطلاب من أداء آخر امتحان لهم يوم 17 من الشهر الجاري، ومع انتهاء الطلبة من تقديم الاختبارات، يبقي السؤال المطروح من قبل أولياء الأمور هو الموعد المقرر لظور النتائج، لكن لم يتم تحديد أي موعد رسمي، وستظهر النتائج فور الانتهاء من أعمال رصد درجات واعتمادها من قبل المحافظ.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني محافظة الغربية

يستطيع أولياء أمور الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 بالغربية، معرفة نتيجة أبنائهم الطلاب بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق رابط بوابة الغربية من خلال الرابط التالي http://gharbeia.gov.eg/، حيث يتم الدخول إلى البوابة ثم يطلب من ادخال البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة، بعد ذلك تدخل الرقم القومي ثم النقر على أيقونة استعلام أو عرض النتيجة وستظهر لك فور الاعلان عنها رسميا.