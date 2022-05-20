نقل كفالة سائق خاص عبر منصة أبشر ورسوم نقل الكفالة

نقل كفالة سائق خاص عبر منصة أبشر وفقا للشروط قد حددتها الوزارة من خلال المنصة الكتروانيا لتسهيل الاجراءات على السائق في النقل دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب، لكي يتم نقل كفالة سائق خاص لابد من موافقة الكفيل على نقل الكفالة سواء كانت إلى شخص أو مؤسسة، وبدون هذه الموافقة لا يتم نقل الكفالة ويوجد في بعض الحالات يتم النقل بدون موافقة الكفيل وفقا لما حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نقل كفالة سائق يتطلب ذلك رسوم مالية وقد تحددت هذه الرسوم على حسب عدد مرات النقل، ويوجد العديد من الخدمات المتعلقة بالسائق الخاص من رسوم تجديد إقامة او شروط استقدام سائق خاص للمرأة والرجل وغيرها الكثير، ويمكن للمواطنين المسجلين والمفعلين بمنصة أبشر من نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا ولا يمكن نقل خدمات العمالة أكثر من مرة خلال 24 ساعة.

نقل كفالة سائق خاص عبر منصة أبشر

قد سهلت منصة ابشر طرق نقل كفالة العامل المنزلي او السائق الكتروانيا باتباع عدة خطوات ليتم النقل بطريقة سهلة على الكفيل والسائق، وعلى الكفيل الجديد أن يقبل طلب نقل الكفالة له في خلال 15 يومًا حتى تتم باقي إجراءات نقل الكفالة:

الدخول على منصة أبشر الإلكترونيه. ثم اختيار أبشر أفراد ومن ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم أو رقم الهوية. ثم كتابة كلمة المرور ثم الرمز المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول. بعد ذلك يتم إدخال الرمز المرئي الذي سيتم إرساله على رقم الهاتف ومن ثم الضغط على تسجيل. يتم اختيار الجوازات ثم اختيار نقل الخدمات. عرض قائمة بها بيانات العمل المكفولين لدى المستخدم فيتم اختيار اسم العامل المراد نقل كفالته ثم الضغط على التالي. يتم ملئ بيانات الكفيل الجديد وهي رقم سجله المدني وتاريخ ميلاده، ثم الضغط على التالي. بعد التأكد من أن تلك البيانات صحيحة. يتم الضغط على أوافق ثم الضغط على إرسال ستظهر رسالة تفيد بإتمام الخدمة بنجاح.

رسوم نقل كفالة سائق خاص