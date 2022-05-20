موعد إيداع الدعم السكني والفئات المستحقة للدعم من برنامج سكني

موعد إيداع الدعم السكني الخاص بشهر مايو هو أمر يرغب بمعرفته العديد من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الجهات المعنية في المملكة بالعمل علي توفير العديد من البرامج الخاصة بدعم الإسكان حتي يتمكن العديد من المواطنين من الحصول علي وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم حسب امكانياتهم المختلفة، كما يقوم صندوق التنمية العقاري من العمل علي تحديد المواعيد الخاصة بالدعم السكني المقدم لجميع المستفيدين من البرنامج الذي يهدف الي مساعدة العديد من الأسر وتحقيق حياه كريمة للمواطنين ورفع المستوي المعيشي مما يحقق أهداف ورؤية المملكة 2030.

موعد إيداع الدعم السكني

من خلال المقال يمكنك التعرف علي منظومة القروض السكنية، أما عن الموعد الخاص بالدعم سوف يتم صرفة يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر مايو للعام الحالي 2022 ميلادية، والموافق 23 من شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443 هجرية أي ما يقرب من ثلاثة أيام، أما عن الفئات المستحقة للدعم فهي كالتالي:

في حالة امن تكون الأسرة مكونة من زوج وزوجه فقط فيمكنهم الاستفادة من الدعم السكني.

تستحق الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأطفال لا يتعدى أعمارهم عن 5 سنوات من الحصول علي الدعم من برامج سكني.

يمكن للنساء الغير متزوجات الحصول علي الدعم السكني.

كما يمكن للأرامل اللاتي لديهن أبناء لا يزيد أعمارهم عن 25 عاماً الحصول علي الدعم من برنامج سكني.

تستحق الابنة الحصول علي الدعم السكني إذا كانت الأسرة مكونة من ابنة وأم غير سعودية، حيث تصبح الابنة في هذه الحالة العائل الوحيد للأسرة.

يمكن للمطلقات اللاتي لم يمر علي طلاقهن عامين دون زواج الاستفادة من الدعم السكني.

والأرملة يحق لها الاستفادة من الدعم في أي عمر لها.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني

من خلال المقال يمكنك التعرف علي برنامج أسماء المشمولين بقطع أراضي، بعد عرض موعد إيداع الدعم السكني فيمكننا التعرف علي طريقة الاستعلام عن الدعم في خطوات بسيطة وسلة وهي كالتالي: