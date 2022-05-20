أعلنت وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية عبر المنصة الإلكترونية الشهيرة ” أبشر” عن طرح العديد من الوظائف الشاغرة التي تناسب مختلف المؤهلات التعليمية للالتحاق بالعمل في قوات الأمن الدبلوماسي السعودية، حيث أعلنت عن بدء قبول طلبات التسجيل بدءا من يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو وذلك حتى يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته، وقد تم تحديد الوظائف الشاغرة في سياق العمل كجندي أول وجندي وعريف ووكيل رقيب ويشترط تطابق شروط الالتحاق مع مقدم الطلب حتى يتم قبول طلب التقديم.

شروط التقديم في وظائف القوات الأمن الدبلوماسي السعودي ٢٠٢٢

تم تحديد عدة مقاييس أساسية لاختيار العاملين في قوات الأمن الدبلوماسي السعودي على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي.

أن يكون مقدم الطلب مقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يتصف الشخص مقدم الطلب بحسن السير والسلوك.

أن لا يحتوي سجل الشخص مقدم الطلب عن أي مخالفة تخل بالشرف أو بالأمانة.

خوض كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة واجتيازها بنجاح.

الصحة الجيدة و أن يكون ذو طول و وزن مناسب للعمل بالوظيفة.

يشترط أن تكون زوجه مقدم الطلب حاصلة على الجنسية السعودية.

خطوات التقديم في وظائف القوات الأمن الدبلوماسي السعودي ٢٠٢٢

أعلنت وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية عن تفعيل رابط إلكتروني يتم من خلاله استقبال طلبات التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي السعودي، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية:

فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ ابشر توظيف. سوف تجد في الصفحة الرئيسية أيقونة خاصة بالوظائف المتاحة حاليا، يقوم الشخص بالضغط عليها. سوف تظهر نافذه لتسجيل بيانات الدخول يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة. يقوم الشخص مقدم الطلب بتحديد الوظيفة التي تناسبه وفقًا للمؤهل الدراسي الذي سبق وتم الحصول عليه. تعبئة كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية بدقة. مراجعة البيانات التي تم تدوينها والتأكد من صحتها. الضغط على حفظ البيانات وإرسال طلب جديد.

مواعيد التقديم بمديرية الأمن

أوضحت وزارة الأمن السعودية أن التسجيل متاح من بداية السبت بتاريخ 13 من الشهر العاشر لعام 1443 هـ منذ الساعة 10 صباحاً حتي يوم الخميس بتاريخ 10/18 هـ.