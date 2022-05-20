رابط شغال لتحديث بطاقة التموين 2022 فى كل المحافظات من موقع https://www.tamwin.com.eg/ دعم مصر جميع المحافظات

تحديث بطاقة التموين واحد من اهم المواضيع التى تتصدر القمة فى محركات البحث فى جوجل فى الانترنت بعد اعلان وزير التموين الدكتور على مصيلحى عن ضرورة تحديث بطاقة التموين فى كل انحاء الجمهوية بعد تلقى العديد من المواطنين عبر بون الخبز التمويني بضرورة تحديث بطاقة التموين الخاصة بهم باضافة رقم الهاتف يحمل اسم رب الاسرة عبر موقع دعم مصر او التوجه الى احد مكاتب التموين التابعة له فى كل المحافظات تجنبا لايقاف البطاقة قبل يوم الثلاثين من يونيو حيث انه هو اليوم الاخير للتسجيل واتاح وزير التموين والتجارة الداخلية موقع دعم مصر للتيسير على كل المواطنين فى عمليات التسجيل ونشرح لكم الان طرق تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر من خلال موقعكم ثقفنى نيوز ..

تحديث بطاقة التموين

نرصد لكم الان خطوات تحديث بطاقة التموين عبر اضافة رقم الهاتف من موقع دعم مصر وهى طريقة سهلة ومبسطة سوف نشرحها لكم خطوة بخطوة لكي يتسنى لكم تسجيل بياناتكم وتحديثها بكل سهولة والطريقة هى :-

قم بالبحث عن موقع دعم مصر على شبكة الانترنت من خلال جوجل

الضغط على تسجيل رقم المحمول

يتم تسجيل رقم البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن

ثم يظهر بيانات المواطن ويطلب منك تسجيل رقم هاتف موبايل باسم صاحب البطاقة التموينية

يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول فى خانة التسجيل

ويتم الضغط على ارسال الرقم السرى ويتم كتابة الكود الذى سوف يأتى فى رقم الموبايل الذى تم تسجيله

وبذلك ينتهي التسجيل وتحديث بيانات بطاقة التموين

ويمكنك ايضا تحديث البيانات عبر التوجه الى مكاتب التموين التابعة فى كل المحافظات وذلك حسب تعليمات وزير التموين الدكتور على مصليحى .

سبب تحديث بطاقة التموين

تسأل العديد عن سبب اعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سبب تحديث بطاقة التموين حيث اشار وزير التموين ان التحديث يأتى فى مصلحة المواطن المصرى اولا من خلال اعطاءه دعم متميز بجودة عالية من خلال السلع التموينية وايضا الخبز التموينى حيث جاء توصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة جعل كل الخدمات التموينية بجودة عالية لذلك جاء تحديث بطاقة التموين فى كل المحافظات لاختيار كل المستحقيين حيث وصل عدد مستخدمى بطاقة التموين الى 72 مليون مواطن اى اكثر من ثلثى الشعب المصرى وتهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية فى اختيار المستحقيين من اجل تقديم خدمة متميزة لهم من خلال وضع رقم الهاتف الخاص بهم والتواصل مع كل الخدمات التموينية وايضا تقديم كل الخدمات المتاحة لهم وصرح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين ان على كل المواطنين التسجيل فى موقع دعم مصر من اجل تجنب ايقاف البطاقة التموينية .