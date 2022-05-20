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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي لمواطني المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة. حيث يتاح حاليا طريقة التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي للنساء والرجال 1444 ه.وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وتقوم الوزارة على البحث عن الوظائف والعمل للراغبين في تلك هذه الوظائف ويتم التقديم على من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية سهولة تقديم المواطنين على بعض الوظائف وذلك تيسيرا على المواطنين في السعودية وذلك من خلال تسجيل البيانات اللازمة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وسوف تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من البحث عن العمل المناسب للفرد المتقدم بالطلب وذلك بعد الإطلاع على الشهادات والخبرات الحاصل عليها الفرد.

طريقة التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي

أتاحت هيئة الضمان للمستفيدين من البرنامج من إمكانية التسجل للحصول على وظيفة من خلال الهيئة. ويتم التقديم في تلك الوظيفة من خلال الخطوات التالية:

قم أولا بالدخول إلى الموقع الرسمي للبرنامج.

انقر فوق “ابدأ الخدمة”.

قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بموقع الوصول الوطني الموحد.

بعد تسجيل الدخول قم تقديم طلب جديد

يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم.

أكمل استمارة البيانات.

حدد الدرجة العليمة الأكاديمية التي حصلت عليها.

يتم طرح بعض الأسئلة التي يلزم عليك الإجابة عنها بشكل صحيح.

قم بتحديد الطول والوزن الخاص بك.

قدم الدورات التدريبية التي قمت بالحصول عليها من قبل.

اكتب بعض التجارب العملية التي مررت بها.

حدد كلمة مرور جديد.

في النهاية انقر فوق “حفظ”.

سيتم إرسال نموذج التقديم وتتم المراجعة من قبل هيئة البرنامج وإعلامك بالقبول في الوظيفة التي قمت بالتسجيل من أجلها.

شروط التقديم في وظائف الضمان الاجتماعي

حدد الضمان عدد من الشروط اللازمة حين الرغبة في التسجيل في الوظائف الخاصة بهم. وتلك الشروط هي ما يلي:

يلزم على المتقدم أن يكون سعودي أو يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون قد أنهى مرحلة الثانوية الخاصة به.

ألا يقل عمره عن 17 عاماً.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة طريقة التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي والشروط اللازمة للتقديم على تلك الوظائف بسهولة.