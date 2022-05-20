اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدرى القرود فى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وفى سياق آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعا طارئا حول تفشى مرض جدرى القرود.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التى يمكن أن تتحول إلى أوبئة، وتقدم المجموعة المشورة لمنظمة الصحة العالمية حول مخاطر العدوى التى يمكن أن تشكل تهديدا للصحة العالمية.

وفى الآونة الأخيرة جرى تسجيل أكثر من 100 إصابة خارج إفريقيا التى يتوطن فيها المرض، وتنتشر العدوى الفيروسية عن طريق الاتصال الوثيق مع المرضى وعادة ما تصاحبها أعراض خفيفة.

من ناحية أخرى، عقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة اجتماعا طارئا لبحث تفشى جدرى القردة، حسبما ذكرت شبكة العربية، وقالت منظمة الصحة العالمية، أنشأت السلطات الصحية فى المملكة المتحدة فريقًا لإدارة الحوادث لتنسيق تتبع الاتصال المكثف الجارى حاليًا فى أماكن الرعاية الصحية والمجتمع لأولئك الذين كانوا على اتصال بالحالات المؤكدة، تم تقييم المخالطين بناءً على مستوى تعرضهم ومتابعتهم من خلال المراقبة النشطة أو السلبية لمدة 21 يومًا من تاريخ آخر تعرض للحالة، يتم تقديم التطعيم للمخالطين ذوى الخطورة العالية.