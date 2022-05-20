واشنطن ترحب بإجراء الانتخابات اللبنانية بدون حوداث أمنية كبيرة

جدة - نرمين السيد - وهنأت واشنطن، فى بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، الشعب اللبنانى على مشاركته رغم الظروف الصعبة.

وقال البيان إننا ندرك الدور المهم الذى لعبه الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى فى دعم العملية والحفاظ على الأمن.

ونشارك المخاوف التى أثارها شركاؤنا فى المجتمع الدولى بشأن مزاعم شراء الأصوات والمحسوبية وتقارير الترهيب.

وأضاف البيان أنه بينما يتطلع لبنان إلى الأمام، نحث المنتخبين والقادة السياسيين فى البلاد على الاستجابة لدعوة الشعب اللبنانى إلى التغيير والعمل بجدية وبشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد.

كما نحث على التشكيل السريع لحكومة قادرة وملتزمة بالاضطلاع بالعمل الجاد المطلوب لاستعادة ثقة الشعب اللبنانى والمجتمع الدولى.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية فى لبنان فى 15 من الشهر الجارى.