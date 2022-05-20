الدفاع الروسية: السيطرة على مصنع آزوفستال بالكامل

جدة - نرمين السيد - وقال كوناشينكوف، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "أصبحت المنشآت السرية للمشروع، التى كان يختبئ فيها المسلحون من كتيبة (آزوف) الأوكرانية المتطرفة تحت سيطرة القوات الروسية المسلحة".

وأضاف: "منذ 16 مايو من هذا العام، وخلال العملية، ألقى 2439 من النازيين الأوكرانيين من (آزوف) وجنود القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا"، مشيرا إلى أنه "خلال اليوم الجمعة، استسلمت آخر مجموعة منهم وتقدر بـ531 مسلحا".

وأبلغ وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو القائد العام للقوات المسلحة والرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالانتهاء من العملية التحرير الكامل للمصنع ومدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين.