كندا تعلن عن قرض إضافى بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء إعلان كندا خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة السبعة فى ألمانيا اليوم الجمعة، وفق بيان على موقع الحكومة الكندية.

وأفاد البيان أنه بجانب الدعم المالى السابق من كندا، يرفع هذا القرض التزام كندا المالى تجاه أوكرانيا إلى 1.87 مليار دولار هذا العام، وهو تمويل منفصل عن المساعدات الكبيرة التى التزمت بها كندا من مساعدات عسكرية وجهود استجابة إنسانية وتدابير الهجرة.

وقال البيان إن كندا لعبت دورا رائدا فى إنشاء حساب متعدد المانحين لأوكرانيا فى صندوق النقد الدولى، والذى يساعد أوكرانيا فى تلبية ميزان المدفوعات واحتياجات الميزانية وفى استقرار الاقتصاد الأوكرانى.

وستواصل كندا، جنبا إلى جنب مع حلفائها فى مجموعة السبع، دعم أوكرانيا فى دفاعها عن سيادتها وديمقراطيتها.

وتعهدت كندا سابقا بقرض يصل إلى 1 مليار دولار للحساب فى صندوق النقد الدولى لأوكرانيا فى ميزانية 2022، بالإضافة إلى 620 مليون دولار فى شكل قروض ثنائية تم التعهد بها فى وقت سابق من هذا العام، ومنذ فبراير 2022، خصصت كندا أكثر من 620 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وفرضت كندا عقوبات على أكثر من 1000 فرد وكيان ردا على الحملة العسكرية الروسية، وتعمل مع شركائها الدوليين من خلال "فرقة العمل الخاصة بالنخب الروسية والوكلاء والأوليغارشيين" لاستهداف المكاسب غير المشروعة للنخب الروسية فى جميع أنحاء العالم.