فرنسا تنقل جرحى من أوكرانيا للعلاج فى أراضيها

جدة - نرمين السيد - وصرحت المتحدثة باسم الوزارة بأنه فى إطار دعمنا لأوكرانيا، قامت وزارة أوروبا والشئون الخارجية بعمليتها الإنسانية الطارئة الرابعة عشرة.

وأضافت أن مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشئون الخارجية يستأجر اليوم أول رحلة طيران خاصة على متن طائرة مجهزة طبيا لنقل سبعة أوكرانيين من جرحى الحرب وثلاثة أطفال أوكرانيين مصابين بالسرطان من بولونيا مع مرافقيهم لتقديم الرعاية الطبية لهم، وذلك بالتعاون مع السلطات الأوكرانية.

وأضافت أنهم سيحصلون على الرعاية الطبية التى ستقدمها لهم وزارة التضامن والصحة ووزارة الجيوش فى المستشفيات المنتشرة فى كافة أنحاء فرنسا.

وأشارت إلى أن هذه العملية سيتبعها عمليات أخرى من نفس النوع، مؤكدة أن فرنسا تظل ملتزمة بدعم أوكرانيا والسكان المتضررين من تداعيات العملية العسكرية الروسية.