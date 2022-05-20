البنك الدولى يعلن استعداده لدعم العراق بتوسيع استخدام الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - وذكر البنك المركزى العراقى، فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الختامى لبعثة البنك الدولى الخاصة بتعزيز الدعم لبرنامج إصلاحات القطاع المالى العراقى، والمنعقد فى عمان، اليوم الجمعة، والذى شارك فيه محافظ البنك المركزى العراقى مصطفى غالب مخيف.

وأضاف البنك أن البعثة راجعت برامج التعاون والدعم المقدم من البنك الدولى إلى البنك المركزى ووزارة المالية العراقية بهدف إصلاح القطاع المالى وتعزيز دوره فى تمويل التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن البعثة ركزت على منهجيات إصلاح المصارف الحكومية وبناء القدرات ودعم نظام المدفوعات والخدمات المالية الرقمية والبنى المالية التحتية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التعاون المشترك لزيادة العمق المالى، والتأكيد على أهمية التمويل الأخضر فى مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أهمية مبادرة البنك المركزى العراقى فى دعم تمويل منظومات الطاقة الشمسية بمبلغ تريليون دينار.