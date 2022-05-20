نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استخراج تأشيرة عمل في سلطنة عمان وتكلفة استخراج تأشيرة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب تأشيرة عمل في سلطنة عمان, هناك الكثير من أصحاب الأعمال داخل سلطنة عمان والذين يريدون أن يقوموا باستقدام عمالة من خارج السلطنة من أجل الحصول علي افضل الكوادر البشرية للنهوض بمجال العمل الذي يملكون, ومن هنا فقد وفرت شرطة سلطنة عمان خدمة إلكترونية تتم من خلال تقدم صاحب العمل بطلب للحصول علي تأشيرة عمل لشخص اجنبي خارج سلطنة عمان ويريد أن يقوم باستقدامه, ويتم الحصول علي تأشيرة العمل من وزارة العمل العمانية, علي أن تكون تاريخ صلاحية تأشيرة العمل الذي يتقدم عليها الشخص مدتها سنتين من تاريخ دمغ التأشيرة علي الجواز, وأن تكون هذه التأشيرة متعددة الرحلات.

شروط التقدم للحصول علي تأشيرة عمل في سلطنة عمان

أوضح موقع شرطة سلطنة عمان الشروط الوجبة للحصول علي تأشيرة العمل من وزارة العمل العمانية, وهي الشروط التي تضمن أن تكون استخراج التأشيرة صحيحة.

يشترط أن يكون الكفيل عماني الجنسية ويكون كامل الأهلية, ويكون مسؤول مسؤولية تامة عن صحة المعلومات المقدمة منه عن الشخص الذي يرد إعطاءه تأشيرة العمل.

أن يكون الشخص الراغبين في إحضاره إلي سلطنة عمان لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.

يشترط أن تتطابق المهنة الموجودة في تصرح العمل مع طلب التأشيرة.

المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة عمل عمانية

صورتين شخصيتين ويحب أن يكونا بمقاس 4*6.

أن يكون جواز سفر الأجنبي ساري الصلاحية وأن يتم إحضار صورة منه.

إحضار صورة من ترخيص العمل الذي تم استخراجه من وزارة العمل العماني.

إحضار اصل وصورة من الكشف الطبي لبعض الأشخاص القادمين من بعض الدول الأجنبية, ويكون معتمد من وزارة الصحة, وهذه الدول هي ( الهند – باكستان- الفلبين- بنجلاديش- اندونيسيا- سريلانكا- مصر- السودان- إثيوبيا, سوريا- النيبال).

أن يتم إحضار نسخة من موافقة الجهات المعنية لبعض المهن التي تتعلق مثلاً بالتدريس المواد الدينية والإعلامية والطبية.

إحضار رسالة من وزارة العمل والتي تخص المهن المشروطة كالمهندسين وغيرهم.

رسوم إصدار تأشيرة عمل في سلطنة عمان

تبلغ تكلفة إصدار تأشيرة عمل في سلطنة عمان عشرين ريال عماني, وتبلغ غرامات تأخير التجديد خمسين ريال.