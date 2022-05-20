نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي تأشيرة الحج في عمان وكم تبلغ تكلفة التأشيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول تأشيرة الحج في سلطنة عمان, وكم تبلغ تكلفة الحج لعام 2022, كل هذه الأسئلة تدور في أذهان الكثير من الأشخاص داخل سلطنة عمان وذلك مع اقتراب موعد الحج لعام 2022, والحج هو الفريضة التي يسعى العديد من المسلمين حول العالم وليس في سلطنة عمان أن يقوم بأدائها حتي تسقط من عليهم, وأعلنت وزارة الخارجية العمانية لهذا العام عن الشروط التي تم تحديدها لكي يتم قبول الأشخاص المتقدمين للحصول علي تأشيرة الحج لهذا العام, ويرجع وضع شروط للحج إلي أن الأعداد لهذا العام ليست بالكبير ليست كما كان الوضع قبل جائحة كورونا, وأعلنت الخارجية العمانية عن تكلفة الحصول علي تأشيرة الحج لهذا العام بجانب الشروط المعلنة.

شروط الحصول علي تأشيرة الحج لعام 2022 في سلطنة عمان

هناك الشروط التي وضعتها وزارة الخارجية العمانية لكي يتم علي أساسها مراجعة طلبات الأشخاص المتقدم للحصول علي تأشيرات الحج في سلطنة عمان, وبهذه الشروط يمكن أن يقيس الأشخاص مدي إمكانية أن يفوزون بتأشيرة حج ويقوم بأداء هذه الفريضة, ويحب العلم بأن سلطنة عمان قامت بالاتفاق مع الحكومة السعودية علي الحصول علي أربعة عشر ألاف تأشيرة خاصة للأشخاص الموجودين بسلطنة عمان.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن خمس وستين عاماً أثناء التقدم للحصول على تأشيرة الحج لهذا العام.

يشترط أن يحصل المتقدم علي نتائج تحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل السفر إلي السعودية لأداء مناسك الحج قبل السفر باثنين وسبعين ساعة فقط من السفر.

أن يكون اللقاح الخاص بفيروس كورونا الذي حصل عليه المتقدم وهو نفس اللقاح الذي تعترف به وزارة الصحة السعودية لكي يتم قبول كلب المتقدم.

اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء وعند الوصول إلي المملكة السعودية وذلك حتي يتم تجنب الإصابة بفيروس كورونا.

تكلفة الحج في سلطنة عمان لعام 2022

تم الإعلان مؤقتا أو بشكل متوقع عن أسعار الحج لهذا العام في سلطنة عمان حيث كانت التوقعات أن تكلفة الحج لهذه العام سوف تبدأ بمبلغ 900 ريال عماني, وقد تصل التكلفة إلي 1600 ريال.