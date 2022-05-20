نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تبلغ تكلفة أداء مناسك الحج في دولة الإمارات وشروط الحصول علي التأشيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحج من دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022, أعلنت الحكومة السعودية عن طريق وزارة الخارجية أنه تم فتح باب التقدم علي حج بيت الله الحرام وفقاً لشروط وضوابط تحدد من يتم قبوله ومن سوف يتم رفضه, كما جاء في هذا الإعلان عن تكلفة السفر لأداء مناسك الحج لهذا العام, ويجب العلم بأن مناسك الحج لهذا العام قد انخفضت بشكل كبير عن تكاليف الحج للعام الماضي, ويريد الكثير من المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يقوموا بأداء فريضة الحج حتي يتم إسقاط هذه الفريضة من عليهم, وهناك من يشتاق إلي زيارة البيت الحرام وخاصة في وقت الحج فيستعلم كل عام عن تكاليف وشروط الحصول علي تأشيرة الحج من الإمارات لتوضح لكم تكلفة وشروط أداء مناسك الحج لهذا لعام 2022.

شروط أداء مناسك الحج لعام 2022 من دولة الإمارات

حددت وزارة الأوقاف الإسلامية السعودية الشروط التي يتم بها قبول الأشخاص القادمين من دولة الإمارات علي أساسها لأداء مناسك الحج لعام 2022, وجاءت شروط الحج لدولة الإمارات كالآتي.

أن يكون أقل عمر للتقدم علي مناسك الحج لهذا العام هو ثمانية عشر عاماً, بينما لا يتجاوز عمر المتقدم للحصول علي تأشيرة الحج لهذا العام عن خمسة وستين عاماً. عدم حمل المتقدم لأي أمراض قد تسبب انتقالها إلي باقي حجاج بيت الله الحرام. حصول المتقدم علي جرعتين لقاح فيروس كورونا أثناء إقامته داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن بشرط أن يكون هذا اللقاح معترف به في السعودية. أن يقوم بإجراء اختبار كشف فيروس كورونا وذلك قبل السفر لأداء مناسك الحج في السعودية بثلاث أيام.

تكلفة السفر لأداء مناسك الحج لعام 2022 في دولة الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن تكلفة أداء مناسك الحج لعام 2022 بالاتفاق مع الحكومة السعودية, حيث بلغت رسوم أداء مناسك الحج في دولة الإمارات ثلاث عشر الألف درهم إماراتي وهو ما يعادل بمقابل الدولار الأمريكي 3600, وهو ما قل عن تكلفة الحج للعام الماضي, حيث كان تكلفة الحج للعام الماضي في دولة الإمارات أربعين ألف درهم إماراتي.