اصدار إذن إصلاح مركبه الكترونيا عبر ابشر ومعرفه الشروط الخطوات الصحيحة لتنفيذ الخدمه

اصدار إذن إصلاح مركبه الكترونيا من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا في خلال هذه الأيام. والتي تم الإعلان عنها حديثا في الآونة الأخيرة لجميع المستفيدين. كما تم الإعلان عن الخدمه الإلكترونية الجديدة عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية.. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض الخدمات الإلكترونية الأخري والتي يتم الحصول عليها عبر الموقع الرسمي للمنصة. والتي من أهمها الغاء تأشيره خروج نهائي الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي لأبشر ومعرفه شروط الخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن تمديد تأشيره خروج وعوده لمن خارج المملكة عبر ابشر ومعرفه رسوم الخدمه وخطوات تنفيذها. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر الموقع الرسمي.

اصدار إذن إصلاح مركبه

أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن إطلاقها لعده خدمات إلكترونية جديده والتي من ضمنها خدمه اصدار إذن إصلاح مركبه. كما تتيح لجميع الأفراد المستفيدين منها من التقديم الكترونيا للحصول علي ورقه إذن لإصلاح سياراتهم بدون الحاجة إلي الذهاب إلي القطاع. كما أعلنت المنصة عن مستفيدي الخدمه وهم المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين لمنصة ابشر ولديهم حسابات شخصيه مفعله بها.

شروط اصدار أذن أصلاح سياره

كما تم الإعلان أيضا عن الشروط المتعلقة بالخدمة والتي يجب توافرها عن طلبها. والتي نوضحها من خلال الأتي :

أن لا يكون المستفيد في نظام المطلوبين.

أن لا تكون السيارة مطلوبه لنقل ملكيه أو عليها بلاغ سرقه.

عند وجود حادث يجب أن تكون فتره التقديم خلال 90 يوم من تسجيل الحادث.

يمكن للمستفيد اصدار اكثر من ورقه إذا كان كل حادث مختلف.

في حاله الحادث الغير مسجل لا يمكن التقديم علي اكثر من طلب لنفس المركبة في السنه الميلادية.

خطوات اصدار إذن إصلاح مركبة

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه اصدار إذن إصلاح مركبه الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :